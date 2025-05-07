Medi Natural
Neixen tres nous polls de falcó pelegrí al Port de Tarragona
És el tercer any consecutiu que tira endavant una pollada de falcó pelegrí dins del recinte portuari tarragoní
La parella de falcons pelegrins que viu al Port de Tarragona ha nidificat per tercer any consecutiu. En total, han nascut tres polls de falcó a dins d’una de les caixes niu instal·lades al Port de Tarragona, concretament al capdamunt de les sitges de Cementos Portland al Moll de Reus. El passat divendres, 25 d’abril, l’entitat Galanthus va fer l’anellament dels nous exemplars, per a poder-ne fer el seguiment i reconèixer-los quan siguin adults i volin per la zona.
L’any passat, van néixer quatre exemplars i el 2023 en van ser tres. Port Tarragona té en marxa un programa per a consolidar la presència continuada de falcons al seu entorn com a iniciativa per a regular la presència de coloms.
La presència de falcons i altres rapinyaires és habitual al Port de Tarragona. Aquestes espècies sobrevolen el recinte portuari atretes pels coloms i les tórtores, ja que formen part de la base de la seva alimentació.
El 2003 es va produir un primer intent de nidificació, però el niu no va prosperar. Vint anys després, el 2023, va tirar endavant la primera pollada de falcons pelegrins dins del recinte portuari. La parella, però, va construir el seu niu en una petita plataforma en una de les sitges de Cementos Portland, a 37 metres d’alçada, cosa que va impossibilitar l’anellament dels polls i el seu posterior seguiment.
Arran d’això i amb l’objectiu d’aconseguir fixar la presència dels falcons al Port, el naturalista Ferran Aguilar i el departament de Medi Ambient de l’Autoritat Portuària de Tarragona van instal·lar dues caixes niu per a facilitar la nidificació d’aquesta espècie i la seguretat dels polls davant del perill de caigudes abans dels primers vols. Les caixes van aconseguir el seu propòsit i l’any passat naixia la segona pollada de falcons pelegrins, sent aquesta la primera vegada que s’aconseguia anellar-les.
Enguany, el projecte s’ha consolidat amb una nova nidificació i el naixement de tres exemplars més, que van ser anellats el passat 25 d’abril, cosa que permetrà identificar-los quan sobrevolin el Port un cop siguin adults.
Col·laboració amb experts
Una de les claus del projecte per a consolidar la presència de falcons pelegrins salvatges al Port ha estat la col·laboració amb experts. El treball conjunt amb Galanthus ha facilitat l’anellament dels nous polls de falcó i el seu seguiment. Així mateix, la col·laboració amb el naturalista i fotògraf Ferran Aguilar ha estat essencial per a estudiar com es podia afavorir l’assentament de falcons salvatges al Port, com a part de l’estratègia de control de la població de coloms amb mètodes naturals.
La singularitat d’aquest projecte mediambiental va fer que fos presentat com un cas d’èxit el passat mes de març al Risalda Bird Festival, un important esdeveniment ornitològic celebrat a la ciutat colombiana de Pereira, en el qual hi va participar com a ponent Ferran Aguilar. Els assistents a l’esdeveniment, entre els quals hi havia ornitòlegs, ambientalistes i fotògrafs especialitzats en aus de tota Amèrica Llatina, van destacar els bons resultats obtinguts així com el compromís per a promoure la biodiversitat i la protecció d’espècies en un espai de caràcter industrial.
Més enllà de la col·locació de les caixes niu, el seguiment i l’anellament dels polls, el projecte també inclou diferents accions destinades al coneixement científic de l'espècie, com és l’estudi de la seva dieta, el cicle reproductiu i la interacció amb altres espècies d'ocells. Així mateix, s’han dut a terme activitats educatives al Museu del Port, i formacions a professionals de l’educació.