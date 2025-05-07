Societat
El Museu del Port celebra els 25 anys amb la vista posada en la creació d’audioguies
L’espai GastroBlau és l’altre gran projecte en el que s’està treballant
El Museu del Port arriba enguany als 25 anys de vida en un moment de ple creixement. Durant aquest quart de segle, més de mig milió de persones han visitat aquest espai emblemàtic de Tarragona, que l’any passat va rebre 28.000 persones. Amb l’objectiu de continuar evolucionant, la direcció té entre cella i cella dos projectes que veuran la llum pròximament i ajudaran a fer un salt qualitatiu.
Un dels principals objectius és la creació d’audioguies, una iniciativa que ja s’està desenvolupant en col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat. «Està en fase de producció i només fa falta que ens les entreguin», assenyalava ahir la directora del Museu del Port, Mercè Toldrà, qui destacava que aquests dispositius «permetran als visitants poder accedir lliurement als continguts en diferents idiomes».
Per altra banda, es troba en fase administrativa la licitació del projecte GastroBlau, un nou espai dins del mateix tinglado que estarà destinat exclusivament a la gastronomia serrallenca. Aquest donarà a conèixer els plats més emblemàtics de la cuina del barri mariner i preservarà el receptari tradicional, «entenent-lo com un patrimoni immaterial de gran valor històric i social». L’execució d’ambdós projectes suposaran fites importants per al museu, com també ho va ser la reforma integral de l’edifici i el canvi de la museografia impulsat ara fa cinc anys.
«El Museu del Port és la nostra joia de la corona cultural», remarcava el president del Port de Tarragona, Santi Castellà, qui destacava que es fa una tasca de «conservació del patrimoni», així com de «divulgació i d’acció educativa i pedagògica». Aquest 13 de maig, coincidint amb el 25è aniversari de la seva obertura, es duran a terme dos actes commemoratius. Al matí, hi haurà una Fira de Projectes adreçada al públic escolar i hi participaran un centenar d’alumnes de l’Escola El Serrallo, el Col·legi del Carme i del PFI-PIP d’Auxiliar de Cuina de l’Institut Pere Martell.
Al vespre, tindrà lloc l’acte institucional, que inclourà la projecció d’un vídeo sobre la trajectòria del Museu, un concert a càrrec de formació musical Bratia i un tastet gastronòmic de la cuina serrallenca. L’esdeveniment estarà dedicat als 95 donants que durant aquest quart de segle han aportat objectes a la col·lecció del centre, que compta amb 1.747 peces, de les quals 300 estan exhibides. La directora destacava que 1.350 han estat donacions de persones vinculades al món pesquer, marítim i nàutic.
La programació d’actes, sota el lema Mar i patrimoni, s’allargarà durant. La XII Nit Literària al Far de la Banya del juliol es dedicarà al Museu del Port; mentre que, a la tardor, es publicarà un llibre que recollirà narracions inspirades en diferents elements exposats al museu.