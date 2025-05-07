Educació
L’Institut de l’Arrabassada no abandonarà els barracons almenys fins d’aquí a tres cursos
L’edifici encara es troba en la segona fase del procés, corresponent a l’encàrrec del projecte
Sembla que l’Institut Escola l’Arrabassada haurà d’esperar encara uns quants anys per veure completat el seu centre. El 2022, els alumnes de primària i infantil van poder traslladar-se al nou edifici, després de quinze anys en barracons.
Aquell mateix setembre, l’escola es va convertir en un institut escola, incorporant el primer curs d’ESO. Aquests estudiants, en canvi, encara no han pogut abandonar els mòduls temporals, i no ho podran fer fins que es finalitzi l’ampliació del centre.
El projecte, que va arrencar l’any 2019 amb la cessió del solar, es troba encara en la fase inicial, i les famílies veuen cada cop més llunyana la seva compleció. Segons afirmen des de l’AFA, no han rebut cap informació des del maig de 2023, quan el Departament d’Ensenyament de la Generalitat va posar en marxa un procés participatiu per definir el document pedagògic dels espais del centre.
«No sabem res, l’únic que tenim clar és que encara ens queda una llarga espera», assegura l’Emma Escaurtiaza, presidenta de l’Associació. Més enllà de la indignació, apunta, la sensació generalitzada entre les famílies és de resignació. «Ningú esperava un procés ràpid», admet.
Segona fase del projecte
L’institut es troba actualment en la segona fase del procés, la de l’encàrrec del projecte, que es podria allargar entre un i dos mesos. La tercera fase consistirà en la licitació, adjudicació i contractació del projecte, i té un termini aproximat d’entre 6 i 8 mesos.
Tot seguit, arrencarà el procés de redacció, amb una durada estimada d’entre 9 i 12 mesos. Finalment, el projecte haurà de ser supervisat i aprovat abans de poder licitar l’obra, i l’adjudicació i contracte d’aquesta podria allargar-se uns dos mesos abans de poder arrencar la seva execució. Des de llavors podrien passar un any o dos abans de la seva compleció.
Tenint en compte aquests terminis, estimats pel mateix Departament d’Educació, en el millor dels casos el centre no podria estar operatiu fins d’aquí a més de tres anys, tot i que poques famílies confien en aquest escenari optimista. Mentre el projecte s’estanca, els alumnes de secundària continuen als mòduls prefabricats al carrer Carles Babot Boixeda.
Aquests ja acullen tres cursos i aquest setembre ja tindrà tots els nivells de secundària. «Cada any els alumnes creixen i la situació s’agreuja», explica la presidenta de l’AFA. Cal recordar que aquest és l’únic centre educatiu públic als barris de Llevant que ofereix la possibilitat de cursar l’ESO.
Què necessita el centre?
El solar que l’Ajuntament va cedir a la Generalitat per a la construcció del nou institut el març de 2019 disposa d’un espai d’uns 10.000 metres quadrats i està ubicat al carrer Mercè Rodoreda, just al costat de l’escola. Encara hauran d’esperar un temps perquè el nou centre sigui una realitat, però les famílies tenen molt clar quines haurien de ser les seves característiques.
Entre aquestes destaquen la necessitat de combatre la calor amb aparells d’aire condicionat a les aules i zones d’ombra, així com espais comuns que es puguin compartir amb els alumnes de l’escola. «Necessitem més espai, a la canalla l’han de fer encaixar com un trencaclosques», denuncien des de l’AFA.
La capital dels barracons
Tarragona i Manresa, són els municipis de Catalunya amb més mòduls prefabricats, sumant un total de 24 cadascun. A Tarragona, 11 d’aquests es troben a l’Institut de l’Arrabassada, l’únic de la província format íntegrament per barracons. Uns altres 11 són a l’Escola de Ponent, i l’Institut Compte de Rius i l’Institut Antoni de Martí i Franquès compten amb un cadascun.
La Unió de Sindicats de Treballadors de l’Ensenyança de Catalunya a Tarragona considera la situació «una mostra clara del desinterès del Departament per la pública i un atac directe a la dignitat educativa dels alumnes i docents afectats». Enguany, Catalunya té un total de 937 mòduls prefabricats, un 7,4% menys que fa tres anys. Barcelona i Girona són els altres municipis amb més barracons., amb més d’una vintena.