Serveis
L’absència de contracte de la brossa costa a Tarragona 1,5 MEUR al mes
El benefici industrial de l’actual contracte és d’uns 440 mil euros a l’any, el 3% del pressupost
Mentre l’escaramussa per l’entrada en vigor del nou contracte de la neteja continua, el servei es presta en règim de continuïtat, amb màquina vella i entre crítiques i resignacions dels tarragonins. El manteniment de l’actual contracte de la recollida de la brossa a Tarragona costa al voltant d’un milió i mig d’euros al mes, segons expliquen fonts municipals. FCC Medio Ambiente és la gestora del servei de neteja i el presta en règim de continuïtat, ja que el seu contracte va acabar el 2023.
Actualment, el benefici industrial del contracte de la brossa és de 442.840,25 euros a l’any, des que el contracte està en continuïtat i no es paguen les amortitzacions. Suposa un 3% del total del pressupost executiu. Quan es pagaven amortitzacions, el benefici industrial era de 534.480,62 euros. Cal tenir en compte que el nou contracte que es vol signar amb Urbaser té un valor d’uns 20 milions d’euros a l’any, el que suposaria un cost d’1,6 milions d’euros al mes i es faria amb maquinària nova i més prestacions.
Aquests dies la tensió entre FCC i l’Ajuntament s’ha fet pública i el secretari general va criticar dilluns els recursos i escrits presentats per la companyia vers el nou procés d’adjudicació del contracte. La sensació dintre del consistori és que a l’empresa ja li va bé que els diferents litigis judicials s’allarguin el màxim possible.
Una situació que viuen de forma diferent des de FCC. «Des de fora es pot veure certa tensió, però nosaltres sempre estem a disposició de l’Ajuntament», expressen des de la companyia. Per FCC, el règim de continuïtat i el concurs per al nou contracte són procediments diferents que no estan relacionats. «Tot i que sembli que tot està barrejat, una cosa no té res a veure amb l’altra», afegeixen.
Un dels esculls més importants de l’actual servei és l’eficiència d’una maquinària que ja ha superat la seva vida útil. «Intentem fer-ho el millor possible donada la situació», diuen des de FCC. La situació també ha sigut denunciada en diferents ocasions pels treballadors del servei. «No és una qüestió d’haver-ho fet bé o malament. És que les màquines porten 12 anys treballant», exposen.
Reclamacions creuades
Un altre dels motius de tensió entre empresa i consistori han sigut les reclamacions creuades sobre el servei els últims mesos. FCC va presentar fa pocs mesos un recurs contenciós administratiu on reclama a l’Ajuntament 1,5 MEUR pels «sobrecostos» del servei de la neteja del 2023. Per la seva banda, el consistori ha interposat diferents sancions de milers d’euros a l’empresa per suposades deficiències en el servei.