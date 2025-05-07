Entrevista
Anwar Zibaoui: «Volem fer que el Mediterrani torni a ser el centre del món amb una marca pròpia»
El secretari general de l’Associació de Cambres de Comerç i Indústria de la Mediterrània vol posar Tarragona «al mapa» i impulsar la diversificació de la seva economia i turisme organitzant esdeveniments empresarials a la ciutat
Quina és la importància de Tarragona a la Mediterrània en l’àmbit comercial i industrial?
«Tarragona és una ciutat mediterrània històrica i també un nucli econòmic i comercial molt important per a Catalunya i Espanya. El seu port és una referència per la indústria química. Però també aposta pel turisme. És molt important diversificar l’economia, des d’aquells àmbits en els quals tu ets fort. El port té una avantatge perquè pot acollir creuers de Barcelona i pot ser un gran complement. També per acollir empreses internacionals que no troben satisfetes les seves necessitats a Barcelona».
Per aconseguir-ho, són clau infraestructures com el Corredor Mediterrani. Com analitza que des d’Europa sembla que s’aposti més pel Corredor Atlàntic?
«El Corredor Mediterrani no és només estratègic pels països mediterranis. Ho és per Europa perquè després connectarà amb l’Àfrica. Jo diria que és la infraestructura més important pel futur del continent. No veure això és miopia política que només mira a curt termini. I no és només el corredor. Crec que és molt important que Europa recuperi la sobirania sobre els ports».
En aquest sentit vostè aposta per una àrea de lliure comerç al Mediterrani. Falta voluntat política per dur-ho a terme?
«Nosaltres defensem la integració econòmica. Volem que aquesta zona entre tres continents torni a ser el centre del món. La regionalització serà la nova globalització. La pandèmia i les últimes guerres han demostrat que la cadena logística no pot estar a milers de quilòmetres. El sud d’Europa ha fet una aposta per països com Egipte o Algèria. Però el comerç exterior amb aquests països no arriba al 2%. Hem de potenciar el comerç interregional».
Aquest sistema hauria ajudat a ser més resilients amb els aranzels de Trump?
«Totalment. Però anem més enllà. El Mediterrani és el hub perquè les empreses es puguin expandir a l’Àfrica. És una aposta de futur. L’Àfrica és l’últim continent que queda pel creixement econòmic mundial. I és impossible arribar-hi si no estàs consolidat al sud del Mediterrani».
Projecció a l’Àfrica
La Cambra de Tarragona cada cop treballa més al continent.
«Se’ls ha de felicitar. Tarragona s’ha especialitzat i ha fet una aposta de futur. És molt important la seva experiència pel conjunt de Catalunya. Xina, els Estats Units i Europa saben que han de fer aquesta aposta. Ningú hi renunciarà».
Vostè també és partidari de crear una marca turística unitària al Mediterrani. Seria efectiva?
«El Mediterrani té mil i una històries per vendre i treballem perquè sigui un sol destí. No pot ser que el turisme se centri només en el 20% del territori. Té la capacitat de ser el primer destí turístic mundial. Al Carib ho van aconseguir».
En quin sentit?
«Van aconseguir que els creuers visitessin totes les zones del Carib, no només dues o tres destinacions. Gràcies a crear una marca. Volem que el turista entengui què és el Mediterrani i que pugui anar a molts més llocs. Però per aconseguir-ho s’ha de diversificar l’oferta».
Acabar amb el turisme de sol i platja?
«No al 100%. Seria tirar-nos un tret al peu. S’ha de transformar. Abans els visitants es quedaven tres setmanes al Mediterrani. Ara venen una setmana. L’oferta ha de ser cultural, patrimonial, gastronòmica, d’esport. Aquí s’ha de poder aprofitar molt més PortAventura i atraure més empreses de turisme leisure, més enllà del casino. El turista no estarà 10 dies prenent el Sol. Però sí ho estarà si ho combina amb altres elements».
Hi ha qui pensa que el marge de creixement turístic cada cop és més curt.
«Està clar que el creixement ha de ser sostenible. I no ha d’anar en contra dels residents. El turisme no ha de ser massiu, sinó especialitzat i de qualitat. Estem parlant de distribuir el turisme durant tot l’any, no concentrar-lo en dos mesos. Perquè aquesta concentració acaba perjudicant l’entorn i el medi ambient. I t’ajuda a mantenir el nivell d’atracció turística del territori».