Economia
Oliva Motor es consolida com a líder del mercat de vehicles premium a Perpinyà amb un creixement del 40%
Amb només dos anys de presència a França, el grup espanyol ha superat les 1.000 vendes anuals i lidera les matriculacions del segment premium a Perpinyà
El grup Oliva Motor, pioner entre els concessionaris espanyols amb presència a França, celebra el seu segon aniversari a Perpinyà amb unes xifres rècord. Després de l’adquisició de la concessió BMW i MINI Garage Alart al gener de 2023, l’empresa s’ha posicionat com a líder indiscutible del mercat de vehicles premium a la ciutat, amb un increment del 40% en la seva facturació, que ha arribat als 45 milions d’euros.
Amb més de 50 professionals treballant a França i més de 1.000 vehicles nous i d’ocasió venuts anualment, Oliva Motor destaca per un fort component d’innovació i sostenibilitat. Les vendes de vehicles elèctrics ja representen el 23% per a la marca BMW i el 46% per a MINI, superant amb escreix la mitjana del mercat.
L’empresa ha sabut adaptar-se amb èxit a les especificitats del mercat francès, tot consolidant la seva presència amb una oferta diversificada i un servei de qualitat. Aquest èxit ha permès a Oliva Motor liderar les matriculacions del segment premium a Perpinyà.
A més de la seva activitat comercial, Oliva Motor ha mostrat un fort compromís amb la comunitat local, patrocinant dues entitats esportives de referència a la regió: els Dragons Catalans i l’USAP.
Santi Oliva Gorria, gerent del grup, ha valorat molt positivament aquesta etapa d’expansió: «Estem molt satisfets de la nostra arribada a França, per l’aprenentatge que ha suposat. El francès és un mercat més gran i madur, amb certes diferències respecte a l’espanyol. Volem seguir apostant pel creixement continuat».
Amb aquesta trajectòria ascendent, Oliva Motor continua enfortint la seva estratègia d’internacionalització, consolidant-se com un referent dins el sector de l’automoció al sud de França.