Successos
Un mosso fora de servei enxampa un lladre mentre robava a l'interior de cotxes a Tarragona
El detingut ja comptava, abans d'aquest fet delictiu al barri de Torreforta, amb nombrosos antecedents
Un mosso fora de servei va enxampar in fraganti un home mentre robava a l'interior d'un vehicle al barri de Torreforta. Els fets es van produir aquest passat diumenge, 4 de maig, quan, al voltant de les 01.30 h. de la matinada, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que un company seu tenia retingut un lladre al carrer Riu Glorieta.
Un cop al lloc dels fets, el mosso fora de servei va explicar als seus companys que havia vist com el lladre havia trencat el vidre del cotxe i havia entrat a l'interior del vehicle. Així doncs, els Mossos van portar a terme les tasques d'identificació i escorcoll de l'individu.
Mentre realitzaven aquestes tasques, un testimoni es va apropar als agents i els va explicar que havia escoltat que l'alarma del seu vehicle estava sonant i que havia vist a l'individu que estaven identificant intentant obrir el seu cotxe, tot i que no ho havia aconseguit.
Al lladre, que era multireincident, se li va intervenir un cúter, que és el que hauria utilitzat per trencar els vidres, una navalla, dues ulleres, una funda per a les ulleres i una armilla. A més a més, els agents van descobrir que tenia una de les butxaques del seu jersei plena de vidres.
Per aquest motiu, els Mossos van procedir a la detenció d'aquest individu per un presumpte delicte de robatori a l'interior de fins a quatre vehicles -un Mazda, un Seat, un Kia i un Toyota-. El detingut, de 31 anys, ja comptava, abans d'aquest fet delictiu, amb nombrosos antecedents.