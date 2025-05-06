Patrimoni
El Mèdol, un monument ‘tancat’ per la celebració dels 25 anys com a Patrimoni Mundial
Només es pot veure la pedrera des de l’exterior i el Centre d’Interpretació, ubicat a l’àrea de servei de l’autopista, està tancat des de la desaparició dels peatges
La pedrera del Mèdol, que va servir als romans per abastir-se de material de construcció durant la seva estada a Tàrraco, és l’únic monument que romandrà tancat durant la celebració dels 25 anys com a Patrimoni Mundial. Ja fa anys que l’accés a la pedrera, és a dir, a la foia o Clot del Mèdol, està tancat. El monument es pot visitar des de l’exterior, a través d’una ruta perimetral amb miradors oberta al públic.
A més, el Centre d’Interpretació, ubicat a l’àrea de servei de l’autopista, també està sense activitat. Només l’obre l’àrea de servei per petició de grups nombrosos que arriben a l’espai amb intenció de visitar al monument, i és el gerent de l’establiment qui facilita l’entrada i reprodueix els audiovisuals que expliquen la història de la pedrera. La titularitat és de la Generalitat de Catalunya, qui la va assumir després de la desaparició dels peatges. Abans, era d’Abertis.
El cas de la pedrera ha arribat al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats. El grup parlamentari de Junts va registrar una proposta de resolució el passat 2 d’abril perquè sigui substanciada davant la Comissió de Cultura. En el document, signat per la portaveu del grup, Mònica Sales, i el diputat tarragoní i portaveu a la Comissió de Cultura, Jordi Bertran, s’exposava la situació del monument.
Mesos abans, l’agost de 2024, el diputat de Sumar, Fèlix Alonso, havia preguntat al govern central per la situació i titularitat de la pedrera. Segons la resposta del govern, «mentre va durar la concessió de l’autopista AP-7, hi havia un conveni mitjançant el qual l’empresa concessionària, Abertis, es va fer càrrec del manteniment de la pedrera i dels seus accessos».
En aquest sentit, sobre el manteniment i l’obertura al públic, l’Estat manifesta que «es desconeix la freqüència de les tasques de manteniment, així com les intencions del Departament de Cultura -titular actual de la pedrera- respecte a la futura obertura al públic del recinte, ja que des de la finalització de la concessió no existeix cap tipus de responsabilitat per part de l’Administració General de l’Estat».
Aquest mitjà ha preguntat sobre aquesta qüestió a l’Ajuntament, que ha preferit no fer declaracions al respecte. Per altra banda, també s’ha posat en contacte amb la Generalitat, que al tancament de l’edició d’aquest diari no havia donat resposta.
Un Centre d’Interpretació gestionat per una àrea de servei
L’any 2013, Abertis va millorar les instal·lacions de la pedrera i va inaugurar el Centre d’Interpretació, ubicat a la mateixa àrea de servei. Quan l’autopista es va alliberar i van desaparèixer els peatges, Abertis va cedir l’explotació de la pedrera i del centre d’interpretació a l’Estat per, després, arribar a mans de la Generalitat.
Actualment, i segons explicacions del personal de l’àrea de servei, és el gerent qui s’encarrega d’obrir el Centre d’Interpretació als visitants que arriben en grups nombrosos per a visitar el monument. Així mateix, des de la Generalitat s’estaria treballant en un pressupost per a reobrir el Centre d’Interpretació. Recentment, un tècnic de l’ens hauria visitat l’espai per a avaluar el cost personal i tècnic perquè torni l’activitat. L’any 2017 més de 30.000 persones van passar per la pedrera i el centre, segons dades facilitades per Abertis i recollides en un article de Diari Més.
«Els accessos a la ruta perimetral desmereixen el monument»
«L’accés des de l’aparcament de camions és rocambolesc. Els accessos al monument el desmereixen», etziba. En aquest sentit, explica que «sovint hi ha camions que amaguen l’entrada al monument» perquè «aparquen al davant i no està indicada amb línies grogues». Per altra banda, reivindica que s’obri la part interior de la pedrera: «És una assignatura pendent de la ciutat poder accedir-hi». Malgrat tot, defensa que la ruta perimetral «manté unes condicions dignes».