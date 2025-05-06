Urbanisme
Llum verda a la construcció de 32 habitatges i una zona verda al carrer Mirador de Cala Romana
La Junta de Govern Local ha aprovat definitivament la urbanització del PA-75 Colls Majors
La Junta de Govern Local ha aprovat definitivament el projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació (PA) 75 Colls Majors. Aquest contempla les obres de pavimentació i de les xarxes de serveis del perllongament del carrer Mirador, a l’est de Cala Romana, així com l’adequació d’una àmplia zona verda. També es preveu la construcció de 32 habitatges plurifamiliars aïllats aproximadament, dividits en vuit edificacions de quatre pisos cadascun.
Els propietaris dels terrenys a urbanitzar es faran càrrec de les obres, que ascendeixen fins als 824.505,43 euros (IVA inclòs) i s’allargaran durant un any. La Junta de Govern Local també va aprovar de forma definitiva, el passat 25 d’abril, la reparcel·lació voluntària d’aquest polígon d’actuació.
Fonts municipals apunten que es va haver de rectificar el projecte perquè, durant el tràmit d’aprovació, els Bombers van requerir la creació d’un espai al final del carrer Mirador on els vehicles d’emergència puguin maniobrar amb facilitat fins que no s’urbanitzi el perllongament.
«Això implica la construcció d’una servitud de pas temporal sobre la finca privada ubicada al límit nord dels terrenys que, a la pràctica, afecta una superfície d’espai lliure de la parcel·la», assenyalen. En cap cas, però, suposa una reducció dels drets d’edificació de la finca ni de la totalitat de l’àmbit d’actuació. Actualment, la major part de la superfície afectada és massa forestal. El projecte preveu la urbanització de 2.577,84 metres quadrats de sistema viari i l’adequació de 4.397 metres quadrats de zona verda.
D’altra banda, també es produiran afectacions fora del sector, a conseqüència de l’adequació de l’accés a les finques preexistents, l’execució de la xarxa elèctrica que es connectarà a una estació transformadora situada als volts del PA 75 i la millora del canal d’evacuació d’aigües pluvials que discorre en paral·lel al carrer Tramuntana.
La creació de dos vials
Es construirà un vial principal, amb sis metres de calçada i dos de vorera a banda i banda, que servirà com a continuació del carrer Mirador. Per poder pavimentar el perllongament, serà necessari enderrocar els murs de dues parcel·les que es troben en aquest camí a urbanitzar, les quals veuran reduïda la seva superfície «en aplicació al planejament vigent». Posteriorment, s’aixecaran nous murs de contenció.
Segons el projecte, també es crearà un vial secundari que donarà accés a la zona verda, on es projecta un passeig de formigó que tindrà una amplada útil d’1,80 metres. Hi haurà bancs, papereres i una font d’aigua potable. Igualment, es preveu la construcció d’un pipicà per a gossos de 72 metres quadrats.