Política
ECP Tarragona acull la iniciativa internacional “Camí per l’alliberament” en suport al poble sahrauí
La ciutat de Tarragona esdevé punt clau de la marxa internacional per la llibertat dels presos polítics sahrauís, amb la participació destacada de l’activista Claude Mangin
En Comú Podem Tarragona va rebre ahir al matí la marxa internacional “Camí per l’alliberament dels presos polítics sahrauís”, una iniciativa de solidaritat amb el poble sahrauí que denuncia la repressió i exigeix el compliment del dret a l’autodeterminació del Sàhara Occidental. L’acte va tenir lloc al Pati de Jaume I de l’Ajuntament i va comptar amb la presència destacada de Claude Mangin, reconeguda activista pels drets humans.
Mangin, que participa en aquesta marxa que travessa França, Catalunya i Espanya, va compartir amb emoció la seva experiència personal i el seu compromís de dècades amb la causa sahrauí. Va remarcar la importància de fer arribar als governs europeus la demanda de justícia per als presos polítics i la celebració d’un referèndum d’autodeterminació.
Casada amb l’activista sahrauí Naâma Asfari, empresonat des de 2010 i condemnat a 30 anys en un procés judicial denunciat per organismes internacionals, Mangin ha estat una veu constant davant les Nacions Unides i altres institucions, malgrat les dificultats personals, incloent-hi expulsions i una vaga de fam l’any 2018.
El portaveu municipal de Tarragona, Jordi Collado, va expressar el suport del consistori i va recordar “«a responsabilitat històrica d’Espanya com a antiga potència colonitzadora», tot subratllant la necessitat d’actuar des de l’àmbit local i europeu per defensar els drets del poble sahrauí.
La trobada va ser organitzada per En Comú Podem amb la col·laboració de l’Associació d’Amics de la RASD i l’Associació Hammada. Els organitzadors van destacar que la marxa ja ha recorregut més d’una desena de municipis francesos i, després de passar per Catalunya, continuarà cap a Algesires i el Marroc.
En Comú Podem ha manifestat el seu compromís de seguir visibilitzant la causa amb accions com activitats educatives, mocions de suport parlamentari i iniciatives a escala europea.