Inversions
El Conveni de Conservació del Patrimoni tindrà enguany una dotació de 200.000 euros
L'acord, entre Generalitat i Ajuntament, s'havia de renovar al febrer i encara no s'ha signat
El Conveni de Conservació del Patrimoni entre Ajuntament de Tarragona i Generalitat de Catalunya tindrà enguany una dotació de 200.000 euros, a raó de 100.000 euros entre cada administració. La diputada socialista al Parlament de Catalunya, Ivana Martínez, va anunciar a la Comissió de Cultura que s’estava treballant en un nou conveni a tres bandes, amb la participació també de la Diputació, òrgan que també destinaria 100.000 euros anuals entre 2025 i 2028.
«No tenim partida ni pressupost per aquesta actuació aquest any», assegura l’ens supramunicipal en declaracions a Diari Més. Així doncs, i a l’espera de la formalització del nou conveni, que s’havia de renovar al febrer i no s’ha renovat, la partida d’aquest any serà de 200.000 euros. Es tracta de la mateixa quantitat que es va destinar entre 2019 i 2023, quan es va crear aquest conveni amb ERC governant a l’Ajuntament i a la Generalitat.
El grup parlamentari de Junts va registrar ahir una proposta de resolució al Parlament sobre la governança del consorci arqueològic romà de Tàrraco, on reclamava formalitzar un nou conveni per al 2026. Reclamen que la Generalitat incrementi fins als 412.000 euros anuals la partida del conveni. Des d’ERC també es va demanar prémer l’accelerador per a signar el nou conveni en un mes.