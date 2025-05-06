Societat
El COATT organitza un congrés per promoure el talent femení de l’arquitectura a Tarragona
El congrés tindrà lloc al Palau Firal i de Congressos de Tarragona el 23 de maig
El Palau Firal i de Congressos de Tarragona acollirà el proper 23 de maig la primera edició del Congrés WE Tarragona, una iniciativa que neix de l’aliança entre Women Evolution i el Col·legi Oficial de l’Arquitectura Tècnica de Tarragona (COATT) amb l’objectiu de fer visible i promoure el talent femení en el sector de l'arquitectura.
Els organitzadors consideren que al món actual, cada vegada més tecnològic i en constant evolució, és fonamental potenciar professions que no només siguin innovadores, sinó que també ofereixin igualtat d’oportunitats. L’arquitectura és un exemple de les professions on encara es percep, globalment, com un món masculinitzat. En aquest sentit, el congrés WE Tarragona vol destacar el paper clau de les dones en aquest àmbit i incentivar les generacions més joves a considerar-lo com una carrera professional atractiva dins del camp STEM.
Mª Teresa Solé Vidal, vicepresidenta del Col·legi Oficial de l’Arquitectura Tècnica de Tarragona, explica que «amb el creixement del sector de la construcció i l’impuls de la rehabilitació de l’habitatge, s’ha evidenciat la manca de professionals de l’arquitectura tècnica i, tot sumat al desconeixement de les figures que intervenen en un procés constructiu, ens motiva a promoure la realitat d’aquesta professió entre el jovent. Un altre fet constatable és que encara avui, només un 20% de les persones que treballen al sector de la construcció són dones i aquesta dada ens obliga a actuar perquè la igualtat d’oportunitats no pot ser una aspiració teòrica, sinó una realitat concreta en tots els àmbits professionals i especialment en un sector històricament masculinitzat com el nostre».
En l’apertura del congrés guiat per la periodista de TV3, Laura Solé, intervindran Mª Teresa Solé, Vicepresidenta del Col·legi Oficial de l'Arquitectura Tècnica de Tarragona, Inma Pastor, Directora del Serveis Territorials d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya a Tarragona i l’alcalde Tarragona, Rubén Viñuales.
Clausurarà el Congrés María Cecilia Mangini, setena tinenta d’alcalde i consellera d’Igualtat, Serveis a la Ciutadania i Serveis Socials a l’Ajuntament de Tarragona i Lídia Guillén, secretària d'Habitatge del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
Entre les ponents presents al congrés, cal destacar la presència de dones professionals de l’àmbit de l’Arquitectura Tècnica, diverses expertes en Intel·ligència Artificial aplicada als negocis, en l’àmbit de la robòtica de la construcció, la neurociència, professionals de l’àmbit educatiu i universitari, persones vinculades a l’àmbit de la igualtat, i directives referents del sector industrial de la Química i el Medi Ambient de Tarragona.
En aquest sentit, Mª Teresa Solé Vidal argumenta que «les ponents que participen en el Congrés WE Tarragona demostren amb la seva trajectòria que hi ha dones plenament preparades per liderar els grans reptes del present i del futur, especialment en àmbits tan estratègics com la construcció, la tecnologia i la sostenibilitat. Aquest congrés dona visibilitat a aquest talent i també trenca estereotips i obre camins cap a una arquitectura tècnica més igualitària i molt més diversa».