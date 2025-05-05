Neteja
El secretari de l'Ajuntament de Tarragona defensa l'actuació dels tècnics en el contracte de la brossa
El funcionari estima que el consistori no haurà d'indemnitzar cap de les empreses participants en el concurs
El secretari de l'Ajuntament de Tarragona, Joan Anton Font, ha defensat aquest dilluns l'actuació dels tècnics en tot l'afer del nou contracte de la brossa de la ciutat, que ja acumula fins a set recursos en diferents instàncies. En una roda de premsa, Font ha assegurat que l'ajuntament continua endavant amb el procés d'adjudicació del contracte a Urbaser, que va quedar en segon lloc en el concurs, després de l'exclusió de la guanyadora, GBI Paprec, per part del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP). Amb tot, el funcionari ha estimat que el consistori no haurà d'indemnitzar cap de les empreses participants en el concurs en el futur.
Els recursos presentats els darrers dies per FCC i GBI Paprec contra l'adjudicació a Urbaser han fet que la signatura del contracte amb aquesta darrera empresa s'hagi ajornat, fins que el TCCSP resolgui. El secretari municipal ha assegurat que els recursos no tindran recorregut, perquè sobre l'aspecte que han reclamat el tribunal ja s'hi va pronunciar fa un any, i va ser un posicionament favorable al consistori. «N'estic convençudíssim, sense cap mena de dubte», ha assenyalat. Amb tot, Font ha vaticinat que el Tribunal de Contractes resoldrà d'aquí «un mes i mig o dos mesos». Així, ha calculat que «la primera o segona setmana de juliol» podran signar el contracte de recollida de la brossa amb Urbaser.
Malgrat que s'acabi signant el contracte, el funcionari ha reconegut que probablement tot l'embolic judicial no se resoldrà fins d'aquí «set, vuit o nou anys». És el temps que podria passar fins que el Tribunal Suprem resolgui els recursos a la sentència que s'està esperant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la reclamació que va posar GBI Paprec per la seva exclusió del concurs. Aquesta interlocutòria del TSJC s'espera que encara pugui tardar més d'un any.
Preguntat sobre possibles indemnitzacions en cas que el Suprem resolgués a favor d'alguna de les empreses i en contra dels interessos de l'ajuntament, Font ha indicat que no seria el consistori qui hauria de pagar. Al seu parer, com que va ser el TCCSP qui va decidir excloure l'empresa guanyadora escollida pel consistori, si finalment el Suprem donés la raó a GBI Paprec qui hauria de pagar seria la Generalitat, com a administració de qui depèn el Tribunal de Contractes, que és qui hauria causat el dany. «És absurd que nosaltres haguem de pagar una indemnització a aquella persona a qui nosaltres hem resolt a favor d'ella; és una incongruència jurídica», ha emfatitzat.
Partits
La qüestió del contracte de la brossa ha tornat a fer reaccionar els partits tarragonins. Des d'ERC, Xavier Puig ha lamentat que en aquesta qüestió es donen «pals de cec» i que s'està generant «incertesa i precipitació». A la vegada, ha criticat que fa dues setmanes el ple donés llum verda a adjudicar a Urbaser i ha demanat al PSC esperar la sentència del TSJC perquè «donarà un far de seguretat» .«Viñuales està jugant i fent gran el casino judicial», ha dit.
Per la seva banda, la portaveu del PP, Maria Mercè Martorell, ha lamentat que els nous recursos implicaran una demora en la tramitació judicial. La consellera popular ha explicat que «ja se sabia» que tan aviat com s'adjudiqués el contracte de la neteja les empreses presentarien recursos i que no es pot fer altra cosa que esperar que se segueixi la seva tramitació legal. «Tot el procediment s'ha fet d'una forma precipitada i amb poca previsió. Ara el consistori no controla la situació, la situació ens domina», ha indicat.
Des d'En Comú Podem, el seu portaveu, Jordi Collado, ha expressat que «la suspensió de la signatura del contracte amb Urbaser confirma les greus deficiències en la gestió d'aquest procés». «És inacceptable que després de dues dècades ens trobem atrapats en un laberint judicial i administratiu que posa en risc la qualitat de vida de la ciutadania», ha afirmat. Així mateix, ha recordat que ja van advertir durant el plenari que donar el contracte a Urbaser «era una decisió temerària». «La suspensió cautelar demostra que teníem raó», ha manifestat, i ha reclamat «més responsabilitat i transparència al consistori».
L'únic partit que ha donat suport al govern del PSC ha estat Junts. El portaveu juntaire, Jordi Sendra, ha defensat l'actuació del consistori. «S'està fent molta demagògia política amb la neteja, i això va en contra dels interessos dels ciutadans de Tarragona», ha expressat. En aquest sentit, ha advertit en relació a ERC i Comuns que «quan més es trigui a netejar, a ells ja els hi va bé però als ciutadans de Tarragona, no». El PSC i Vox no han fet valoracions.