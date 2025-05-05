Judicial
S’enfronta a 6 anys de presó per colpejar un home i robar-li l’entrepà en un bar de Tarragona
L’acusat va propinar cops amb una botella de vidre a la víctima que va perdre dents durant l’agressió
Un home s’enfronta a sis anys de presó per colpejar un altre home i per robar-li l’entrepà el 15 de desembre de 2024 en un bar del barri de Sant Salvador de Tarragona. Fiscalia l’acusa d’un delicte de lesions i d’un delicte lleu de furt. En el judici, que s’ha celebrat aquest dilluns a l’Audiència de Tarragona, la víctima ha declarat que l’acusat li va donar un cop de cap i que el va agredir amb una botella de vidre quan li va recriminar el robatori.
En la seva declaració, l’investigat ha reconegut l’agressió, però ha assegurat que ho va fer per defensar-se. El seu lletrat ha demanat l’absolució. El tribunal ha concedit la llibertat provisional, amb mesures cautelars, al processat, ja que es trobava en presó provisional des dels fets.
L’home agredit ha explicat que va empènyer a l’acusat per recriminar-li que li havia robat l’entrepà mentre estava bevent una cervesa en un bar del veïnat tarragoní de Sant Salvador. El testimoni ha assegurat que l’investigat li va donar un cop de cap i que després va agafar una botella de vidre i li va donar dos cops més. «Vaig posar la mà per protegir-me», ha declarat. «Vaig caure a terra durant el forcejament, vaig perdre les dents, quan vaig veure que venia amb la botella vaig protegir-me», ha dit.
En la seva declaració, la víctima ha apuntat que el processat havia amagat l’entrepà en una paperera i que va aconseguir reduir-lo i retenir-lo fins que van arribar els agents dels Mossos d’Esquadra a l’establiment. «La cambrera va treure la botella perquè ningú més es colpegés, no hi veia bé, estava marejat -pels cops rebuts-, al final vaig donar algun cop a l’acusat amb la mà», ha confessat l’home.
Per contra, l’acusat ha afirmat que ell no es volia barallar amb la víctima i ha negat que robés l’entrepà. En la seva intervenció, l’investigat ha dit que l’home va recriminar-li el robatori i que també el va agredir. «Ell no volia parlar, va buscar la situació, estava borratxo», ha declarat l’acusat sobre la víctima. A preguntes de la fiscal, ha reconegut que li va donar un cop de cap a la boca per «defensar-se». «Vaig agafar la botella per espantar-lo», ha afegit.
També ha declarat que va cometre l’agressió perquè temia per la seva vida i que no tenia intenció de trencar-li la dentadura. Alhora, ha assegurat que va rebre insults racistes i ha lamentat les lesions que li va provocar a la víctima durant la baralla.
En la vista, també han declarat diversos agents dels Mossos d’Esquadra, els quals han indicat que quan van arribar al bar es van trobar a la víctima retenint a l’acusat i que els van separar. A més, han explicat que l’home agredit tenia sang a la boca i que li faltaven dues dents. Els testimonis també han assegurat que la víctima no presentava símptomes d’estar sota els efectes de l’alcohol ni de les drogues.
En el seu torn, la metge forense ha detallat que va reconèixer la víctima el 17 de desembre de 2024, dos dies després de l’agressió, i que l’home tenia una ferida a la regió occipital, una altra al llavi superior i que havia perdut dues dents, les quals requereixen una reparació odontològica. «No hi havia res rellevant a la seva història clínica sobre que tingués la boca malament, el cop de cap pot ser compatible amb la pèrdua de les dents», ha destacat la testimoni.
Sis anys de presó
Fiscalia demanava un total d’onze anys de presó per un delicte de robatori amb violència en establiment obert al públic, comès amb un instrument violent, i per un delicte de lesions. En les conclusions i informes finals, el ministeri públic ha rebaixat a la meitat la petició inicial perquè ha considerat que es tracta d’un delicte lleu de furt i no d’un robatori amb violència. Per això, ha sol·licitat una multa de dos mesos, amb una quota diària de 6 euros, que suma uns 180 euros.
La fiscal ha mantingut la petició de sis anys per un delicte de lesions. Pel que fa a la responsabilitat civil, ha demanat una indemnització de 360 euros per les lesions i 6.200 euros més per les seqüeles causades a la víctima.
Per la seva banda, la defensa ha demanat l’absolució. I de forma subsidiària, ha sol·licitat que el delicte lleu de furt sigui en grau de temptativa. Respecte al delicte de lesions, també ha requerit que es consideri, subsidiàriament, que els fets són per imprudència greu. Alhora, ha demanat que estiguin en compte els eximents de la por insuperable i de legítima defensa, així com l’atenuant de rampell i obcecació.
Finalment, davant la modificació del ministeri públic, el lletrat ha sol·licitat la llibertat de l’acusat, el qual es troba en presó preventiva des del desembre passat. El tribunal ho ha acceptat i n’ha decretat la llibertat provisional, amb la prohibició de sortir de l’Estat Espanyol, la retirada del passaport i amb l'obligació de comparèixer als jutjats cada quinze dies, fins que no hi hagi resolució. El judici ha quedat vist per sentència.