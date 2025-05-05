Patrimoni
La propietat dels baixos de la Font dels Lleons accepta fer la inspecció sobre les restes
Ha accedit a entregar l’informe arqueològic després dels requeriments
El culebrot de les obres sense llicència als baixos on s’amaga la Font dels Lleons sembla que arriba al seu final. La propietat de la finca presentarà finalment l’informe arqueològic per a comprovar l’estat de les restes del monument. Ho farà un any després que la Guàrdia Urbana de la ciutat detectés l’inici d’obres sense llicència i dels requeriments posteriors de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament.
El passat 28 de març de 2025, quan el consistori tarragoní ja havia fet la petició d’entrada a la finca als jutjats donada la negativa de la propietat a presentar la documentació, va tornar a requerir el control arqueològic a GESBLOC 2000 SL.
Tarragona
Qué és la Font dels Lleons?
Redacció
Dies més tard, el 7 d’abril, l’empresa va presentar una sol·licitud de pròrroga per tal de poder aportar la documentació adequada. Per resolució de l’11 d’abril del conseller de Tarritori i Patrimoni, Nacho García, es va atorgar una pròrroga de cinc dies hàbils a comptar a partir del 16 d’abril. Segons ha pogut saber aquest mitjà, la intenció de la propietat era resoldre aquesta qüestió i, per tant, presentar definitivament el document sobre el control arqueològic.
Les obres es van detectar el 29 d’abril de l’any 2024 i el 3 de maig del mateix any se’n va sol·licitar la llicència, que va quedar aturada a l’espera de rebre la documentació arqueològica. D’entrada, la propietat s’havia negat a presentar-la per l’alt cost que tenia fer el projecte, però finalment ha decidit complir amb els requeriments.
Per ara, enterrada
Aparentment, el problema de les obres es resoldrà aviat. Segons la propietat, es tractava d’unes actuacions d’emergència pel despreniment d’una part del pàrquing limítrof a la finca.
Amb la documentació arqueològica entregada, i si les restes no han patit cap dany, les obres es podran acabar. Ara bé, el futur de la Font dels Lleons, un dels monuments romans més importants de la ciutat, és ben incert.
A principis d’aquest any, l’alcalde Rubén Viñuales es comprometia a «desencallar» la situació. La font està enterrada des del seu descobriment, l’any 2000, i és desig de moltes persones, com la propietat de la finca on s’amaga, desenterrar-la i obrir-la al públic.
Una futurible expropiació per part del consistori seria la manera més ràpida de fer-ho, però el preu de la finca allunya aquesta possibilitat. Es tracta d’una opció que ja es va descartar poc després del seu descobriment i, de fet, per aquest motiu es va enterrar com a mètode de conservació.
«Tinc la voluntat fèrria d’arribar a un acord, amb la propietat dels baixos de l’edifici i la Generalitat, i potser altres administracions, per tal de desencallar la situació aquest any», va dir l’alcalde en declaracions a Diari Més el passat mes de gener. Aquest mitjà ha tornat a preguntar sobre aquesta qüestió, però l’alcalde no ha volgut fer més declaracions.
Els romans i l’aigua
La Font dels Lleons constitueix un dels exemples més interessants per il·lustrar el consum d’aigua a l’antiga Tàrraco. S’ubicava en el que s’anomena el Camí de la Fonteta, espai que enguany també s’hauria de museïtzar segons els pressupostos municipals previstos per l’executiu.
És una font monumental d’uns 17 metres, ornamentada amb tres caps de lleó que serveixen de sortidor. De fet, l’aigua, que prové del subsol, encara brolla d’un dels tres caps. Es tractaria d’una de les restes més rellevants del món romà a Espanya.