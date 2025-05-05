Equipaments
Pas endavant per a la reforma i ampliació del tanatori municipal de Tarragona amb un segon crematori
L’Ajuntament ha aprovat inicialment la fase 1 del projecte executiu, que costarà 1,1 MEUR
Tarragona prem l’accelerador per a reformar el tanatori municipal, una intervenció que comportarà l’ampliació de la sala de cerimònies i la construcció d’un segon crematori.
Les obres estaven previstes per al 2020, però van quedar paralitzades per l’esclat de la pandèmia, ja que no es va voler interferir en el funcionament d’un equipament que va veure incrementada la seva activitat.
Quan es va tornar a la normalitat, es va reiniciar el procés per a fer realitat aquesta esperada intervenció que suposarà una inversió de més de dos milions d’euros.
Fa cinc anys, ja es va elaborar un projecte executiu, el qual ha hagut de ser modificat i actualitzat per ajustar-lo a les noves necessitats i ampliar la informació. El passat 10 d’abril, l’Ajuntament de Tarragona va aprovar inicialment aquest nou document per resolució de la tinenta d’alcalde coordinadora de l’àrea d’Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia, Isabel Mascaró.
Concretament, es va donar llum verda a la fase 1 del pla director d’obres del tanatori que pretén impulsar l’Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona SA (EMSERFUMT).
Durant aquesta primera etapa de les obres —amb un import d’1.185.408,41 euros—, es rehabilitarà el magatzem, les cotxeres, la sala de tanatopràxia i els vestidors. D’aquesta manera, es pretén guanyar espai per ampliar la sala de cerimònies que sovint queda petita.
Així, es duran a terme diferents actuacions per reformar les instal·lacions actuals, que compten amb una superfície de 3.200 metres quadrats dividits en tres plantes. S’adequarà una sala d’atenció a famílies al vestíbul de l’edifici i es rehabilitarà el pati central amb una plataforma de fusta i bancs per convertir la zona enjardinada en un espai d’estada. A més, es construiran dos lavabos, un dels quals serà adaptat.
La segona fase, que es podrà fer de forma paral·lela al tram final de la primera, consistirà en la construcció d’un edifici annex, on s’ubicarà el nou crematori. A més, disposarà d’una sala per fer cerimònies més íntimes. D’aquesta manera, es pretén donar resposta l’increment de la demanda d’incineracions.
Actualment, se’n fan cinc de forma diària i, quan entri en funcionament aquest segon forn, es podran fer fins a dotze. Quan es finalitzi aquesta part de les obres, s’executarà una tercera fase, la qual se centra en la transformació de la cafeteria actual en un restaurant per donar un millor servei als usuaris. També es preveu millorar les set sales de vetlla.
Més enllà d’aquestes actuacions, el projecte també incorpora la instal·lació d’una planta fotovoltaica per a autoconsum per 116.061,28 euros. Aquesta reforma integral està orientada a millorar el servei que es presta als ciutadans, així com les condicions laborals dels treballadors i treballadores del tanatori. EMSERFUMT calcula que el cost total de la intervenció serà de 2,2 milions d’euros.
Un altre gran projecte
L’ampliació del tanatori municipal no és l’únic gran projecte que té entre les mans l’empresa encarregada de gestionar els serveis fúnebres municipals de Tarragona.
El passat mes d’abril, el consell d’administració d’EMSERFUMT va aprovar la construcció del primer cementiri públic i laic de la ciutat, el qual s’ubicarà a la muntanya del Llorito, en uns terrenys de l’Ajuntament.
Aquest nou equipament es desenvoluparà en tres fases i la primera suposarà una inversió d’uns 1,8 MEUR. El projecte bàsic està enllestit i ja s’està treballant en la redacció de l’executiu.
El nou tanatori de Mémora i Santa Tecla, en marxa aquest 2025
El maig de l’any passat, es va començar a construir aquest edifici de dues plantes. Aquest projecte ha comptat amb un pressupost de més de sis milions d’euros. Amb una superfície construïda de 2.943 metres quadrats, el nou tanatori estarà plenament integrat en el paisatge i el seu entorn històric gràcies a l’ús en la seva construcció de materials de la zona.
L’edifici tindrà una coberta enjardinada. A la planta baixa s’ubicarà la zona de treball, l’oratori, la sala de comiat i el forn crematori. La primera planta acollirà el vestíbul d’accés, les cinc sales de vetlla i la cafeteria. L’equipament comptarà amb un aparcament soterrat.