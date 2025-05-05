Hostaleria
L’Ajuntament de Tarragona destinarà vuit mil euros a tríptics sobre l’ordenança de terrasses
Es preveu que el servei informatiu arribi a més de 500 establiments
L’Ajuntament de Tarragona va aprovar recentment la nova ordenança de terrasses. Els pròxims mesos, la nova normativa ha d’entrar en vigor i el consistori destinarà uns vuit mil euros a tríptics informatius sobre l’ordenança. L’administració pública ha tret a licitació un contracte pel servei amb un pressupost base de 8.929 euros, amb IVA.
Segons s’explica a la memòria justificativa, l’entrada en vigor de la nova ordenança «requereix un procés de comunicació activa i directa amb els ciutadans, per assegurar el seu compliment i evitar situacions de desconeixement normatiu que puguin derivar en sancions o conflictes administratius».
Aquest servei preveu arribar a 503 establiments dels diferents barris de la ciutat i s’espera mobilitzar una trentena d’informadors. «La contractació d’aquest servei extern és l’opció més adequada per garantir l’eficiència, cobertura territorial i professionalitat en la distribució, assegurant que la informació arribi al major nombre possible de persones afectades», s’explica a la memòria del contracte.
Cos d’inspectors
Tarragona tindrà per primer cop un cos d’inspectors propi per a revisar el compliment de les diferents ordenances. Segons ja va avançar el Diari Més, l’Ajuntament preveu fer un contracte programa aquest estiu per a contractar inspectors que s’encarregaran de fer complir la normativa municipal en àmbits com les terrasses de bars i restaurants.
El compliment d’aquesta normativa municipal serà una de les prioritats i objectius del nou equip. Una de les novetats de l’ordenança és l’obligatorietat de tenir dos codis QR a les taules o un lloc visible que ajudarà a la feina d’inspecció, ja que informarà a l’instant dels permisos i dimensions de la terrassa.
Així, es volen agilitzar les inspeccions, que normalment es poden allargar i poden provocar una interrupció del servei de l’establiment. D’altra banda, un altre codi anirà dirigit a la ciutadania. Aquest contindrà informació bàsica del bar o restaurant, com la seva capacitat i autorització.
Fins a tres mil euros
Un altre element clau del nou marc regulador és el règim sancionador que contempla l’ordenança i que permetrà interposar sancions per infraccions lleus d’entre 300 euros i 750 euros. Per a les greus, les multes oscil·laran entre els 751 euros i els 1.500 euros, mentre que per a les molt greus, la normativa preveu sancions que van dels 1.501 euros als 3.000 euros.
L’ordenança també preveu la possibilitat de retirar la llicència a aquells establiments incompleixin reiteradament la normativa. Tot i això, el cos d’inspectors també es dedicarà al compliment d’altre tipus d’ordenances i normatives en altres àmbits.
Comissió mensual
També es crearà una Comissió Tècnica encarregada d’analitzar aquells casos que puguin ser objecte d’excepcions o casos que, per algun motiu, calgui estudiar de forma concreta i detallada. A més, aquesta comissió es reunirà de forma mensual.