Art
Joves que practiquen l'artivisme per a la transformació social
FEM ECO és un projecte ecofeminista desenvolupat per l’alumnat de Moviments culturals i artístics de l’ins Martí i Franquès
Que l’art i l’educació artística siguin motors per al canvi social. Aquesta és la definició del concepte d’Artivisme sobre el qual han estat treballant els estudiants de l’assignatura de Moviments culturals i artístics de 2n de Batxillerat de l’institut Martí i Franquès de Tarragona.
Partint d’aquesta idea, els joves han desenvolupat un projecte ecofeminista, en què han connectat gènere i medi ambient mitjançant diversos exercicis artístics que els han portat a reflexionar sobre les connexions entre la dominació, l’explotació i la degradació de la Terra i la naturalesa no humana, i l’opressió de les dones i altres grups socials.
Durant les sessions de treball, els alumnes han treballat conceptes com la Comunicació transformadora, l’Ecodependència o les Connexions entre economia i vida. Tot plegat, amb el suport i guiatge de l’artista Sergi Quiñonero, educadores de la Fundació Akwaba i Ecologistes en Acció.
Aquest treball forma part del projecte global Fem Eco, que s’està realitzant també a altres centres educatius de Tarragona i la resta de Catalunya. En el cas dels alumnes del Martí i Franquès, el projecte va culminar el passat 24 d’abril amb una jornada de sensibilització artivista que va consistir en la realització de l’obra efímera RISC, elaborada a la llera del riu Francolí a partir de les deixalles recol·lectades en aquell mateix espai. D’aquesta manera, van poder posar en pràctica les estratègies de sensibilització comunitària i incidència sobre les quals havien estat reflexionant.
Un cop finalitzat el treball, l’alumnat participant va escriure les seves conclusions. Així per exemple, l’Arlet afirmava que «la nostra obra pertany al moviment artivista ecofeminista. El seu objectiu principal és impactar i conscienciar. En agrupar aquella gran quantitat de brossa en un mateix espai i en un entorn contrastant, que és la natura, les persones poden amb facilitat reflexionar sobre les conseqüències de l’acció humana sobre el medi».
«Abans de fer el projecte no sabia de què parlava, tenia una idea de com seria l’activitat, però va ser més del que m’esperava. Durant l’activitat vaig estar recollint la brossa i al·lucinava de la gran quantitat que vam poder treure estant allà només tres hores. Ara, després d’haver fet el projecte, em sento millor amb mi mateixa i ara conec la contaminació que pateix el nostre riu» explicava l’Elisabeth.
«Després de fer el projecte he entès que la natura no és sinó una forma i una eina per representar l’art», admetia l’Alexandra. L’Ona, per la seva banda, concloïa que «aquesta obra és art pel fet que et fa pensar i reflexionar. Et fa prendre consciència i potser canviar alguns dels teus hàbits. Per molt que no sigui una pintura sobre un paper, jo crec que és art».