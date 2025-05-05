Societat
Unes 60.000 persones han passat per la Fira d'Abril de Bonavista
La 31a edició va tancar ahir les seves portes repetint un nou èxit de participació i assistència
La 31a edició de la Fira d’Abril de Bonavista va tancar ahir les seves portes repetint un nou èxit de participació i assistència. Des del passat 25 d’abril, dia d’obertura de la Fira d’atraccions, més de 60.000 persones han passat per Bonavista per gaudir del tradicional ambient festiu per a tots els públics que acompanya cada any la Fira. Han estat un total de deu dies de música, gastronomia, cultura i oci, amb una vintena d’actuacions a l’escenari principal i més de cinquanta atraccions de fira per a tots els públics.
La programació de l’escenari principal, que ha estat majoritàriament tarragonina, ha comptat un any més amb la participació d’entitats i escoles de dansa del territori, reunint uns 400 alumnes entre tots els dies. La tradicional doma de cavalls de diumenge al matí va ser un dels actes més destacats, aplegant centenars de persones en un dels espectacles més consolidats de la Fira.
Tarragona
Les millors imatges de la Fira d'Abril de Bonavista
Redacció
D’altra banda, les novetats del got reutilitzable de la Fira d’Abril i les actuacions en horari de migdia els dies festius han tingut una gran acollida entre els assistents.
La presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha destacat que «tanquem una edició de la Fira d’Abril amb més entitats participants que l’any passat i mantenint xifres d’assistència. Hem consolidat el model organitzatiu de la fira que vam actualitzar l’any passat i que una edició més ha donat molt bons resultats en matèria de seguretat, accessos i operativa».
Adan també ha subratllat que «l’èxit de la Fira d’Abril ha estat gràcies a la implicació de totes les entitats, firaires, escoles, artistes i treballadors, així com de tot l’equip de Mercats de Tarragona i d’altres departaments de l’Ajuntament de Tarragona, com Guàrdia Urbana, Neteja i Domini Públic, entre d’altres. Tots ells han fet possible que Bonavista hagi estat un any més un epicentre festiu i un punt de trobada per a veïns i visitants».
Les casetes
Les set entitats participants s’han convertit en l’ànima de la Fira. Les seves casetes de temàtica andalusa s’han convertit cada dia fins ben entrada la matinada, en punt de trobada i de convivència per a tots els visitants, oferint una amplia oferta gastronòmica complementada amb activitats musicals i d’art. Les entitats participants han estat la Casa de Andalucía de Tarragona y província, Asociación cultural y folklòrica andaluza de Tarragona, AAVV progresista de Torreforta, AAVV Campclar zona esportiva, Resistència Bandera Negra, Asociación de vecinos de Bonavista i Club Cultural Bonavista.