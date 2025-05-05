Successos
Un ferit lleu després de bolcar amb el cotxe a la rampa d'un pàrquing a Tarragona
Els fets han passat a primera hora del matí al carrer Estanislau Figueras
Un conductor ha resultat ferit lleu després de patir un accident al pàrquing on guardava el seu vehicle a Tarragona. Els fets han passat a les 06.12 hores al número 3 del carrer Estanislau Figueras.
Segons explica Bombers de la Generalitat, el turisme hauria bolcat lateralment mentre intentava accedir per a la rampa a la primera planta. Els veïns de la zona han ajudat al conductor a sortir del vehicle accidentat.
Fins al lloc s'han desplaçat dues unitats terrestres dels Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha atès el conductor, el qual ha resultat ferit lleu.