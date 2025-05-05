Diari Més

Un ferit lleu després de bolcar amb el cotxe a la rampa d'un pàrquing a Tarragona

Els fets han passat a primera hora del matí al carrer Estanislau Figueras

Imatge d'arxiu de tres dotacions dels Bombers.Bombers

Un conductor ha resultat ferit lleu després de patir un accident al pàrquing on guardava el seu vehicle a Tarragona. Els fets han passat a  les 06.12 hores al número 3 del carrer Estanislau Figueras.

Segons explica Bombers de la Generalitat, el turisme hauria bolcat lateralment mentre intentava accedir per a la rampa a la primera planta. Els veïns de la zona han ajudat al conductor a sortir del vehicle accidentat.

Fins al lloc s'han desplaçat dues unitats terrestres dels Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha atès el conductor, el qual ha resultat ferit lleu.

