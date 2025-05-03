Successos
Un incendi en un pis deshabitat obliga a evacuar una desena de veïns a Campclar
El foc, originat aquesta matinada al carrer Riu Llobregat, no ha causat ferits i els veïns ja han pogut tornar als seus domicilis
Aquesta matinada, un incendi en un pis deshabitat al carrer Riu Llobregat del barri de Campclar, a Tarragona, ha obligat a evacuar una desena de veïns com a mesura preventiva.
L’avís s’ha rebut a les 3.45 h, i cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat s’han desplaçat fins a l’edifici, de planta baixa més sis pisos, amb quatre habitatges per replà.
Quan els equips d’emergència han arribat, el foc —que cremava brossa acumulada dins del pis de la primera planta— ja estava gairebé apagat. Tot i això, el fum havia afectat el forat de l’escala i havia arribat fins a alguns pisos superiors a través dels conductes interiors i de subministraments.
Els Bombers han procedit a ventilar l’edifici i a revisar-ne totes les plantes per comprovar que no hi hagués afectacions estructurals ni persones atrapades.
Finalment, no s’han detectat ferits ni danys a l’estructura, i els veïns evacuats han pogut tornar als seus domicilis un cop finalitzada la intervenció.