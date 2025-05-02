Municipal
Tarragona sol·licitarà una subvenció a la Diputació per fer front als efectes de la DANA
Algunes de les accions ja les va executar el consistori d’emergència i d’altres les durà a terme properament
L’Ajuntament de Tarragona sol·licitarà la subvenció de la Diputació de Tarragona per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, anualitat 2025. En el cas d’aquesta convocatòria l’ajuntament inclourà diverses actuacions per fer front als desperfectes que va ocasionar la DANA del passat mes de novembre.
Algunes actuacions ja han estat executades com la reparació de la teulada Institut Municipal d'Ensenyament, que es va enfonsar parcialment del fals sostre d’una secció de l’edifici, la reparació de las escales del carrer Vapor i el ascensor plaça dels Carros i les tasques de neteja viària, de platges i de recollida de residus a la ciutat de Tarragona.
A més de les accions ja executades, també s’ha demanat la subvenció per la substitució arbrat – tot i que la retirada ja es va fer per urgència, manca la reposició-. També s’ha inclòs la reparació danys al passeig de La Mora i carrer Baix Camp, que inclouen la reposició de la calçada del carrer Baix Camp, el pedraplè i el paviment del passeig de La Móra i perfilar la sorra de la platja a l’entorn del pedraplè.