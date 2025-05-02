Mobilitat
La Urbana de Tarragona va registrar 41 accidents de patinets elèctrics i 23 de bicis durant el 2024
Els incidents amb vehicles de mobilitat personal implicats es van reduir respecte a l’any anterior
L’ús del patinet elèctric i la bicicleta dins dels nuclis urbans ha anat a l’alça durant els últims anys. Garantir la seguretat dels seus usuaris, que han de compartir espai amb cotxes i altres vehicles, és un dels principals reptes a afrontar en les ciutats.
A Tarragona, aquests dos mitjans de transport van estar implicats en una seixantena accidents durant el 2024, segons les dades de la Guàrdia Urbana (GUT). Més enllà dels danys materials, hi va haver 50 ferits, la majoria dels quals van ser lleus.
Pel que fa als vehicles de mobilitat personal (VMP) —en especial, els patinets elèctrics—, es van registrar fins a 41 accidents. Gairebé tots es van produir en la calçada, mentre que la resta van tenir lloc en passos de vianants (7), carrils bici (4) i voreres (2). Pel que fa a la tipologia dels accidents, els més freqüents van ser la col·lisió (18) i la caiguda (11). També hi va haver un atropellament. A conseqüència d’aquests incidents, hi va haver 30 ferits lleus i dos de greus.
Des de la Guàrdia Urbana i l’Ajuntament de Tarragona, s’han fet diverses campanyes de conscienciació sobre l’ús adequat dels patinets elèctrics. La policia local recorda que els VMP han de circular obligatòriament pels carrils bici, quan n’hi hagi— i que tenen prohibit fer-ho per les voreres i les àrees reservades a vianants. Tanmateix, és obligatori que els usuaris usin casc: «Les sancions per no portar-lo són de 200 euros».
El nombre d’accidents anuals ha anat variant des del 2021, quan se’n van produir 63. La xifra va baixar fins als 37 l’any següent, però va tornar a pujar el 2023 fins als 55. El 2024, va tornar a produir un descens (41). «La irrupció a la ciutat de tres empreses que oferien el lloguer d’aquest tipus de VMP —ara fa quatre anys— va provocar que per a molts usuaris els patinets fossin percebuts com una joguina o un entreteniment i no tant com un mitjà de transport», apunten des de la GUT. «Aquesta situació va comportar un augment de denúncies i d’accidents», expliquen.
Des del 2023, però, és una única empresa, Tier Mobility, la que opera a la ciutat. Aquest fet, juntament amb les campanyes de conscienciació i que «s’ha refredat molt el boom d’aquest tipus de vehicles», han fet que el nombre d’incidents hagi anat a la baixa. «Ara, majoritàriament, només els utilitzen els conductors que serien ‘els habituals’», indiquen.
Respectar prioritats de pas
La Guàrdia Urbana també va registrar 23 accidents de bicicletes a la ciutat l’any passat, amb 14 ferits lleus i quatre de greus. Com en el cas dels patinets elèctrics, aquests acostumaven a produir-se en la calçada, on comparteixen espai amb cotxes i altres vehicles de grans dimensions.
Més de la meitat van ser per envestida (14). És a dir, per col·lisió «frontolateral», un tipus d’accident que està directament relacionat amb les prioritats de pas, segons expliquen des de la policia local. «Un nombre molt important de ciclistes no les respecten, incloent-hi les cruïlles regulades per semàfor, i això suposa un perill», apunten.
En aquest sentit, assenyalen que la responsabilitat de l’accident era de l’usuari que anava en bicicleta «en un 66%» dels casos. Per aquest motiu, remarquen la importància de «conscienciar» els ciclistes que han de «respectar les normes de circulació com qualsevol altre vehicle». El nombre d’accidents s’ha mantingut «estable» durant els darrers anys, amb un únic descens durant el 2022, quan només se’n van produir 12. En canvi, durant el 2023 n’hi va haver 23, els mateixos que es van produir el 2024.
La GUT fa diferents recomanacions per «reduir l’accidentalitat» dels ciclistes com portar roba amb elements reflectants i l’enllumenat de la bicicleta, indicar amb prou antelació els canvis de direcció, circular sempre pel carril bici i, si no n’hi ha, fer-ho per la dreta o mantenir la màxima atenció en la conducció i no utilitzar dispositius mòbils.