Menjar pasta millora els factors de risc metabòlic en comparació a altres carbohidrats
Investigadors de la URV asseguren que la pasta té una estructura única que fa que els hidrats s’absorbeixin més lentament
Un estudi de la URV i l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) ha conclòs que menjar pasta millora els factors de risc metabòlic en comparació a altres carbohidrats com les patates, el pa o l’arròs refinats.
Els cereals abans d’esmorzar, les begudes ensucrades, el pa, l’arròs refinats i les patates, entre d’altres, són aliments rics en hidrats de carboni d’absorció ràpida. Produeixen un augment sobtat dels nivells de glucosa i insulina en sang. Això afavoreix l’obesitat i dificulta l’ús de glucosa a nivell cel·lular. La pasta, en canvi, tot i ser també un aliment ric en hidrats de carboni, té una estructura única que fa que aquests hidrats s’absorbeixin més lentament, el que provoca una resposta glucèmica moderada.
Quan la pasta es troba en el grau de cocció anomenat «al dente», l’índex glucèmic és fins i tot més baix i això evitaria que es produís aquesta resposta glucèmica exagerada després del seu consum.
A falta d’estudis rigorosos que avaluïn la importància del consum de pasta sobre el risc cardiovascular o l’augment de pes, l’equip investigador va avaluar 6.000 persones amb un alt risc de malaltia cardiovascular que estaven inclosos en un programa de pèrdua de pes. En va fer un seguiment en el temps per comprovar si hi havia relació entre el consum de pasta refinada i diferents factors de risc cardiometabòlic. Van observar que aquelles persones que consumien més freqüentment pasta tenien una major reducció de pes corporal, així com de l’índex de massa corporal i de perímetre de la cintura després de dos anys d’estudi.
A més, substituir el pa blanc, l’arròs blanc o les patates per racions equivalents de pasta es va associar amb una reducció més gran dels mateixos paràmetres i amb una millora de la pressió arterial i el colesterol HDL.
L’estudi s’ha centrat en persones adultes grans amb risc cardiometabòlic de la conca mediterrània. Ara caldrà comprovar amb assajos clínics aleatoritzats si en altres poblacions els resultats aporten els mateixos resultats.