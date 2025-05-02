Via Pública
Comença la substitució de l’enllumenat a l’avinguda Vidal i Barraquer
Els treballs també es durà a terme a les rotondes de les avingudes Andorra i Països Catalans
L’Ajuntament de Tarragona inicia les obres de substitució de 60 llumeneres ubicades a les columnes de 30 metres d’alçada de l’avinguda Vidal i Barraquer, de la rotonda de l’avinguda d’Andorra (N-240) i de la rotonda de l’avinguda dels Països Catalans de Sant Pere i Sant Pau, tot mantenint la seva ubicació. Aquest projecte forma part del conjunt de projectes que compten amb l’ajut d’1.207.842,02 €, anomenat Lux Tarraco.
Aquestes llumeneres, d’elevada potencia i majoritàriament de vapor de sodi, seran substituïdes per llumeneres amb menor potència i millor rendiment a causa del seu pas a tecnologia LED.
Concretament, se substituiran 36 unitats a l’avinguda Vidal i Barraquer, 12 a l’avinguda Andorra i 12 més a la rotonda de l’avinguda dels Països Catalans.
L’actuació pretén millorar les característiques lumíniques, reduir la potencia instal·lada passant de 22,2 kW a 8,06 kW aproximadament i millorar l’eficiència energètica de la instal·lació. A més, la intervenció suposarà un estalvi de consum de 54.055 kWh/ any, un estalvi econòmic de 5.056 €/ any i un estalvi d’emissions de CO2 de 18.920 kg/ any.
L’import econòmic de la intervenció és de 41.067,96 € iva inclòs. El termini d’execució dels treballs és de 4 mesos.
Canvi d’il·luminació a altres zones de la ciutat
L’Ajuntament de Tarragona també ha licitat el canvi de llumeneres d’altres zones de la ciutat a tecnologia led, englobat també dins del projecte Lux Tarraco.
Exactament, la licitació compren el canvi de llumeneres de la plaça Imperial Tarraco, al barri de Sant Salvador, a la zona del cementiri i finalment als voltants de la rotonda Europa. L’import de licitació és de 966.226,73 € IVA inclòs.