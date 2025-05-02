Societat
Bonavista respira cultura i tradició andalusa amb una nova edició de la Fira d’Abril
Milers de persones van gaudir ahir de les actuacions musicals i atraccions
El barri de Bonavista s’ha engalanat, un any més, per a celebrar una nova edició de la Fira d’Abril, una festa que evoca la cultura i la tradició andalusa. Milers de persones van aprofitar el dia d’ahir, que va ser festiu, per a acostar-se fins al recinte de 13.000 metres quadrats ubicat a l’aparcament inferior del Mercadet de Bonavista per gaudir de les diferents actuacions musicals i activitats organitzades per part de les entitats, així com de l’oferta gastronòmica i la zona d’atraccions presidida per una nòria de 33 metres d’alçada.
Aquest dimecres, va tenir lloc la inauguració de la 31a Fira d’Abril amb la presència de l’alcalde, Rubén Viñuales, i la presidenta de Mercats de Tarragona, Montse Adan; i la celebració s’allargarà fins al diumenge. Durant aquests dies, el públic podrà passar per les dotze tradicionals casetes de temàtica andalusa situades a banda i banda del passadís central, que culmina amb un gran escenari cobert. Allà, diferents artistes, així com escoles de ball, actuaran i mostraran el seu talent.
La banda rumbera Vergüenza Ajena, al matí, i el grup Salaitos Rumba&Flamenco, al vespre, van ser els encarregats de posar la banda sonora a la festa durant el dia d’ahir. L’Escuela de Flamenco Adelaida Guerrero també pujar a l’escenari principal a la tarda per oferir una mostra del treball fet per les alumnes i mestres del centre, al ritme de la guitarra, el caixó flamenc i les palmes. Tarragona va recuperar la Fira d’Abril l’any passat amb xifres de rècord, amb més de 65.000 assistents, i l’edició d’enguany apunta a ser, de nou, multitudinària.