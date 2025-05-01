Judicial
Un jutjat de Tarragona obliga a Netflix a suspendre la sèrie sobre l'assassinat d'Ana María Páez
L'estrena de la docusèrie, que no s'ha arribat a efectuar, estava prevista per aquest 1 de maig
Netflix ha suspès per ordre judicial l'estrena d''Angi: crimen y mentira' sobre l'assassinat d'Ana María Páez i el crim de María Ángeles Molina. L'estrena de la docusèrie, que no s'ha arribat a efectuar, estava prevista per aquest 1 de maig.
Un jutjat de primera instància de Tarragona ha acordat estimar la petició de suspensió cautelar de la difusió, distribució i explotació d''Angi: crimen y mentira'. La docusèrie tracta sobre l'assassinat d'Ana María Páez, de 35 anys, que va ser trobada morta en un apartament turístic de Barcelona el 19 de febrer del 2008.
'El Periódico' va informar que Angi havia sol·licitat judicialment la paralització de la docusèrie de Netflix per la utilització d'imatges personals prèvies al crim que no tindrien el seu consentiment.
La minisèrie documental 'Angi: crimen y mentira' intenta aportar llum sobre la figura de María Ángeles Molina ('Angi') i el seu passat amb el seu marit, Juan Antonio Álvarez Litben, que va morir inesperadament l'any 1996.
María Ángeles Molina va ser condemnada a 18 anys de presó el 2013 per matar una amiga seva de la feina el 2008 i suplantar-li la personalitat per cobrar assegurances i crèdits a nom seu, en el que es va conèixer popularment com el 'crim perfecte'.