S’invertiran més de 100.000 € anuals en el manteniment de les escales mecàniques de Tarragona
El lot específic per als elevadors públics s’aprovarà abans de setembre
El mal funcionament de les escales mecàniques de Tarragona és, probablement, una de les problemàtiques que més desesperen als ciutadans. La situació, però, podria canviar abans de l’any vinent. Segons ha pogut saber Diari Més, l’Ajuntament té previst aprovar abans del setembre un nou contracte de manteniment que inclourà, per primer cop, un lot específic destinat als aparells elevadors de la via pública. El pressupost anual d’aquest lot superarà els 100.000 euros.
Actualment, el consistori destina una mitjana de 40.000 euros anuals a la reparació de danys derivats d’incivisme i altres causes puntuals. Fonts municipals reconeixen, però, que aquest model reactiu no és suficient. I és que quan una peça s’espatlla, substituir-la pot suposar una autèntica odissea, ja que sovint s’han de fabricar a mida per la manca d’estoc i l’escassetat d’empreses especialitzades.
A més, indiquen, l’impacte de les pluges de la DANA, que va deixar fora de servei més de 10.000 elevadors al País Valencià, ha col·lapsat el sector. Amb el nou contracte, el consistori busca revertir aquesta situació. El lot específic inclourà un pla d’inversió anual i valorarà que les empreses licitadores presentin una proposta tècnica completa i que puguin acreditar tenir prou estoc per fer front a substitucions ràpides.
Tarragona compta amb un total de 12 trams d’escales mecàniques i 4 ascensors públics que s’inclouran dins aquest lot. Gran part d’aquests elevadors se situen a la Part Baixa de la ciutat, i, per tant, els veïns de la zona es troben entre els usuaris més freqüents.
«Hem passat un mes sencer pràcticament incomunicats. Les escales del carrer Vapor no funcionaven, a les del Palau de Congressos un dels trams de pujada tampoc, i l’ascensor i les escales del pas soterrani de la plaça dels Carros ja hem perdut el compte», lamenta la presidenta de l’AV del barri del Port, Mari Carmen Puig.
En els dos primers casos, les incidències van ser resoltes fa un parell de setmanes (tot i que el primer tram de baixada al carrer Vapor encara continua aturat). La situació a la plaça dels Carros, en canvi, és més complexa, ja que les pluges torrencials de la DANA van inundar l’ascensor i les escales van quedar greument afectades.
Aquestes, a més, són d’interior i, per tant, més vulnerables a la meteorologia que les d’exterior. El passat mes de febrer, el Port i l’Ajuntament van crear una comissió tècnica que estudia possibles intervencions per pal·liar aquesta problemàtica. «Sembla que s’està treballant per trobar una solució. Esperem que sigui un procés ràpid perquè és horrorós», diu la presidenta.
Si bé les escales s’aturen amb freqüència, aquest fet no sempre és el resultat d’una avaria. En molts casos es tracta de l’activació dels mecanismes de seguretat. Aquests són sensors que detecten un excés de pes o moviment. A més, la normativa dicta que quan un tram queda aturat, l’anterior s’ha de parar per evitar possibles «embussos» de persones.