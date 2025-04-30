Economia
«L’única preocupació era que hi hagués cervesa freda»
Els restaurants van tenir pèrdues i els bars, més clients
L’apagada general que es va viure dilluns va afectar de manera desigual al sector de la restauració de Tarragona. Els restaurants asseguren que han patit pèrdues econòmiques perquè van haver de tancar, donat que les cuines depenien del subministrament elèctric; mentre que els bars de la ciutat van tenir més clients que mai. «Vam treballar igual o més que qualsevol altre dia», diu Joan Juanmartí, de la Penya Barcelonista. Coincideix amb Jimena Guzmán de Can Peret que apunta que «l’única preocupació era que hi hagués cervesa freda». La majoria dels negocis no han hagut de llençar el menjar perquè ha aguantat bé dins els frigorífics, tot i que algun restaurant ho ha fet per precaució.
També ho explica Francesc Pintado, president de l’Associació d’Empreses d’Hostaleria de la Província de Tarragona: «Per sort, els congeladors van aguantar bé el fred durant les hores de l’apagada i no podem parlar de pèrdues de gènere significants». També assenyala que «el millor que ha pogut passar és que el tall s’hagi produït un dilluns, perquè molts establiments no obren aquest dia». Tot i això, alguns comerços que sí que van apujar la persiana van perdre un dia de facturació. Pintado remarca que «la realitat de cada negoci és diferent».