L’espectacle del Cirque du Soleil, 'Ovo', arribarà a la Tarraco Arena amb una versió renovada

El muntatge es podrà veure a Tarragona del 18 al 21 de desembre i les entrades surten a la venda aquest dimecres

Una imatge de l'espectacle 'Ovo' del Cirque du Soleil.

Una imatge de l'espectacle 'Ovo' del Cirque du Soleil.

ACN

Creat fa 15 anys, l’espectacle de la companyia canadenca Cirque du Soleil, Ovo (ou en portuguès), farà una parada a la Tarraco Arena amb una versió renovada del muntatge. Seran els mateixos personatges, però amb una escenografia i acrobàcies completament noves i un vestuari i una música reinventats. 

El muntatge està protagonitzat per grills que salten en els trampolins o aranyes que es contorsionen en la seva teranyina. Ovo es representarà a la Tarraco Arena de Tarragona des del 18 al 21 de desembre i les entrades han sortit a la venda aquest dimecres.

Després de conquerir l’audiència de més de 40 països, la seva nova gira els portarà per Amèrica del Nord i Europa. I Tarragona serà una de les seves parades. Ovo arriba a Tarragona amb la seva colònia d’insectes conformada per 53 acròbates i músics.

