Cultura
L’espectacle del Cirque du Soleil, 'Ovo', arribarà a la Tarraco Arena amb una versió renovada
El muntatge es podrà veure a Tarragona del 18 al 21 de desembre i les entrades surten a la venda aquest dimecres
Creat fa 15 anys, l’espectacle de la companyia canadenca Cirque du Soleil, Ovo (ou en portuguès), farà una parada a la Tarraco Arena amb una versió renovada del muntatge. Seran els mateixos personatges, però amb una escenografia i acrobàcies completament noves i un vestuari i una música reinventats.
El muntatge està protagonitzat per grills que salten en els trampolins o aranyes que es contorsionen en la seva teranyina. Ovo es representarà a la Tarraco Arena de Tarragona des del 18 al 21 de desembre i les entrades han sortit a la venda aquest dimecres.
Després de conquerir l’audiència de més de 40 països, la seva nova gira els portarà per Amèrica del Nord i Europa. I Tarragona serà una de les seves parades. Ovo arriba a Tarragona amb la seva colònia d’insectes conformada per 53 acròbates i músics.