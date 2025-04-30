Transport
L’EMT reforça la línia 3 durant la Fira d'Abril de Bonavista
S'oferiran sortides addicionals des de Bonavista fins al centre de la ciutat
L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) reforçarà el servei de la línia 3 amb motiu de la Fira d’Abril per facilitar la mobilitat en transport públic.
Aquest dimecres 30 d’abril, divendres 2 de maig i dissabte 3 de maig —dies en què la Fira allargarà l’activitat fins a les 03.00 h—, es reforçarà la línia 3 amb sortides addicionals des de Bonavista fins al centre a les 00.00 h, 01.00 h, 02.00 h i 03.00 h. Aquest dispositiu especial permetrà garantir la connexió de Bonavista amb els barris de Ponent i l’Eixample.
Amb aquesta ampliació del servei, l’EMT reafirma el seu compromís amb una mobilitat nocturna segura, accessible i sostenible durant un dels esdeveniments més destacats de la ciutat. L’objectiu d’aquest dispositiu especial és afavorir que les persones que s’apropin a la Fira d’Abril optin pel transport públic per tornar al centre i evitin així l’ús del vehicle privat.