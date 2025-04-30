Política
Junts demana una conselleria del Català per entrar al govern de Tarragona
El grup municipal activa el compte enrere per tancar l’acord amb el PSC en un mes
El grup municipal de Junts comença a dibuixar les peticions en cas d’entrar a govern amb el PSC, un pacte que busquen tancar en el pròxim mes. Diari Més ha pogut confirmar que Jordi Sendra, Pep Manresa i Elvira Vidal demanen la creació d’una conselleria de Llengua Catalana com a conditio sine qua non per entrar a formar part de l’executiu.
És el primer requisit que fa públic la formació independentista, que encara no ha rebut una oferta oficial ni formal per part de l’alcalde, Rubén Viñuales, que prefereix no fer declaracions sobre aquest futurible acord. La conselleria de Llengua Catalana és, de moment, l’única demanda juntaire per formar un equip de govern de 12 consellers (9 del PSC i 3 de Junts), que governaria en minoria a falta de dos anys per a les eleccions municipals.
Els de Jordi Sendra han activat el compte enrere i situen l’equador del mandat, dintre de quatre setmanes -quan es compliran dos anys dels comicis- com a data límit per a prendre una decisió sobre el seu futur polític a l’Ajuntament de Tarragona.
«En un mes i mig sabrem si entrem al govern municipal», va dir Jordi Sendra en una entrevista a Tarragona Ràdio fa dues setmanes, una posició que no ha canviat a dia d’avui. Si abans de l’estiu estan governant, el suport al PSC estarà assegurat; si no s’assoleix l’entesa, hauran de decidir quina oposició faran.
Una conselleria «dotada»
La creació de la conselleria de Llengua Catalana haurà d’anar acompanyada de fets i, per tant, de dotació de personal tècnic. Això suposaria una inversió per part de l’Ajuntament per tal de pagar els sous d’aquest equip tècnic, que treballaria en la promoció i divulgació de la Llengua Catalana des de diferents àmbits, com l’ensenyament, la defensa dels drets de parla de la llengua o l’ús de la mateixa en tota l’activitat municipal.
Seria, doncs, una aposta per la catalanització de l’executiu. De fet, la creació de l’Oficina de Promoció del Català, dotada amb una tècnica, ja va ser una petició de Junts per a l’aprovació dels pressupostos. Una demanda amb la qual el PSC ja ha complert.
Waterloo, Barcelona i Tarragona
El president de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, el secretari general del partit, Jordi Turull, i la militància tarragonina. La comunicació del futurible pacte amb el PSC es traslladarà a les altes esferes del partit per, finalment, fer-la arribar a la militància juntaire de la ciutat.
Els estatuts del partit independentista no contemplen com a necessària una votació en assemblea per a donar el vistiplau a l’entrada al govern, per tant, Jordi Sendra, Pep Manresa i Elvira Vidal tenen via lliure per a negociar amb els socialistes.
Des de la formació no volen donar detalls sobre com es donarà a conèixer aquesta informació a Carles Puigdemont, i eviten fer especulacions sobre un possible viatge a Waterloo. El que està clar és que Sendra comunicarà, en cas de llum verda, les condicions del pacte i les carteres amb les què comptarà Junts a l’Ajuntament de Tarragona.
Governar en minoria
Si Junts finalment entra a l’equip de govern amb el PSC, un fet que els juntaires vaticinen des de fa mesos, sumarien 12 consellers de 27. Per a donar estabilitat al seu executiu haurien de comptar amb el suport extern dels ‘exVox’ o d’En Comú Podem, qui ja va anunciar que això no entrava en els seus plans.
La relació entre Junts i el PSOE a Espanya ha viscut recentment bons moments. L’acord per les competències d’immigració ha estat una mostra d’entesa entre tots dos partits, malgrat els constants retrets entre uns i altres. D’entrada, la relació al Congrés no hauria de suposar ni un accelerament ni una frenada del pacte a Tarragona. Tots dos, però, miren de reüll què passa més enllà de la ciutat.