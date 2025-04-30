Societat
Un grup de dofins es deixa veure al Port de Tarragona
Els cetacis s'han pogut albirar des del Serrallo i el Moll de Costa
Aquest matí de dimecres, el Port de Tarragona ha estat escenari d’un moment màgic i inesperat amb l’aparició d’un grup nombrós de dofins a les aigües portuàries. L’esdeveniment ha captat l’atenció de veïns i visitants, que han pogut observar els mamífers nedant ben a prop del passeig marítim, tant des del barri del Serrallo com des del Moll de Costa.
La presència dels dofins ha estat compartida a les xarxes socials oficials del Port de Tarragona, que ha publicat un vídeo on es poden veure clarament els animals navegant amb elegància per les aigües del port. Les imatges han generat gran expectació i comentaris d’admiració per aquest fenomen.