Salut
Detectat un brot de xarampió a Tarragona en els primers mesos de l’any
Els col·legis de metges recomanen als professionals sanitaris promoure la vacunació
L’Agència de Salut Pública (ASPCAT) confirma 25 casos de xarampió a Catalunya aquest any, amb dades fins al 22 d’abril. D’aquests, 13 són importats: 10 procedeixen del Marroc; 1, de Vietnam; 1, de Corea i 1, de França. Pel que fa a la resta, l’origen és desconegut. Durant tot el 2024 es van confirmar 31 casos a Catalunya i 217 a l’estat espanyol, segons l’informe de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
Davant de l’augment dels casos de xarampió a Europa, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) recorda als professionals sanitaris la importància de promoure la vacunació, la mesura de prevenció més eficaç per evitar la malaltia, i així mantenir una cobertura òptima de la població, per sobre del 95%.
Pel que fa als 25 casos detectats des de principi d'any a Catalunya, els afectats són 18 homes i 7 dones, que tenen entre 10 mesos i 61 anys. Hi ha 2 persones vacunades amb una dosi; 8 no vacunades i 15 amb estat vacunal desconegut. Quant a la distribució per mesos, 7 casos es van notificar el gener; 10, al febrer; 2, al març i 6, a l’abril. S'han notificat tres brots des de principis d’any: un al territori de Tarragona i dos al Barcelonès Nord-Maresme.