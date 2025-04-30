Mobilitat
Desconfiança dels usuaris de Rodalies a Tarragona després de l’apagada
Els trens en direcció sud acumulen demores d’entre 30 i 50 minuts
Andanes gairebé buides a l’estació de trens de Tarragona en el primer dia que servei de Rodalies i de Mitjana Distància hauria de funcionar amb normalitat després de l’apagada elèctrica de dilluns passat. Els usuaris no «confien» en el servei ferroviari que acumula incidències gairebé diàriament.
Aquest dimecres a primera hora, els trens en direcció sud acumulen demores d’entre 30 i 50 minuts. Enric Navarro, que va cap a Reus, lamenta que «tots els trens van tard». «Se suposava que ahir havien de tornar a la normalitat, entenc que tot pot anar una mica lent, però haurien de comunicar una mica millor el que està passant», afegeix en declaracions a l’ACN.
Els trens de l’R14, R15 i R17 i els regionals van amb retard. Per exemple, el comboi que havia de sortir de Tarragona en direcció Lleida-Pirineus a les 8.15 h, ho ha fet a les 9.08 h. Els usuaris estaven molestos. Enric Navarro agafa diàriament el tren per anar de Tarragona cap a Reus i assegura que no té «gaire confiança». «Normalment fan tard o hi ha incidències, i ja saps que arribaràs tard segur, si és que arribes», expressa.
Dilluns amb l’apagada no va poder desplaçar-se i l’endemà tampoc, tot i que a l’aplicació d’Adif els trens estaven anunciats a partir de la tarda, segons explica. Aquest dimecres els trens sí que circulen, però ho fan amb retard. «He vingut abans i he mirat l’aplicació», comenta mentre espera gairebé una hora que arribi el tren.
Una altra usuària, Josepa Roig, és de Valls i va a una visita mèdica a Barcelona. Surt des de Tarragona perquè des de la capital de l’Alt Camp hi ha menys trens i «de la manera que està Rodalies, m’agrada tenir més freqüència», confessa. «M’agrada molt el transport públic, però últimament les demores ens ho fan repensar una mica», continua.
Diu que ha estat «preocupada» per l’apagada, i que ha optat pel servei de Rodalies perquè pensava que l’alta velocitat funcionaria «pitjor». «Hi ha moltes dificultats en aquest servei, i moltes demores. Quan tens un compromís o una visita mèdica, costa concertar els horaris o ens hem de llevar molt de matí», lamenta. Alguns usuaris han confiat en l'autobús. L'estació de busos de Tarragona sí que funcionava amb normalitat aquest matí.
Des de Renfe manifesten que es poden produir retards «en algunes línies derivades d'incidències» que afecten la infraestructura derivades de l'aturada de dilluns, i afirmen que tècnics d'Adif estan treballant en la reparació.