La Catedral de Tarragona acull la missa en record del papa Francesc

L'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, va presidir la cerimònia

Imatge de la missa en record al papa Francesc.

Gerard Martí

La Catedral de Tarragona va acollir ahir al vespre la missa en record del papa Francesc. L'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, va presidir-la. «La seva existència ha estat una presència brillant i ferma, i alhora, humil i profètica, enmig d’una Església i d’un món que ha estimat apassionadament», va dir Planellas durant la seva homilia. 

«Francesc va exercir el seu ministeri amb simpatia, naturalitat, llenguatge planer i, al mateix temps, anant a l’arrel de l’Evangeli de nostre Senyor Jesucrist», va afegir.

