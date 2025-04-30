Energia
«Una apagada elèctrica com aquesta no és predictible, i es podria repetir»
L'enginyer elèctric de la URV Javier Reales explica la seva hipòtesi
Ahir Tarragona va recuperar la llum, i amb ella la normalitat, però molts mantenen la incògnita, incloent-hi les autoritats, de què va causar exactament la gran apagada que dilluns va deixar la península a fosques. Javier Reales, enginyer elèctric i professor associat del grau d’Enginyeria Elèctrica de la URV tampoc té la resposta definitiva, però sí té les seves hipòtesis. «En cap moment pensava que es tractés d’un ciberatac. La possibilitat existeix, però és molt remota», apunta.
«Per entendre què ha passat cal saber que el sistema elèctric espanyol, com el de molts altres països, està altament interconnectat a través de xarxes de transport», explica Reales. Aquesta interconnexió, indica, permet que l’energia generada en diferents punts sigui transportada a través de xarxes de transmissió per cobrir les necessitats de la demanda, fins i tot entre països com França i Portugal.
En aquest cas concret, assenyala, el que va ocórrer va ser una pèrdua massiva de generació, concretament d’un 60%. «Quan això passa, l’altre 40% del sistema intenta assumir la càrrega, però resulta impossible i la xarxa entra en una inestabilitat», assegura. El sistema està pensat per mantenir un equilibri constant entre la generació i el consum. Quan aquest equilibri es trenca de manera sobtada, es produeix un efecte cascada.
«Van caient totes les línies per protecció, i la xarxa es fragmenta», explica. Reales també afirma que, tot i que aquest tipus d’incident no és molt comú, pot repetir-se en el futur. «És un escenari que podria passar en qualsevol moment i en qualsevol xarxa. No és previsible», adverteix. «El sistema no estava preparat per a un blackout. Es pot tenir un pla, però realment no es pot comprovar que funcioni fins que passa», apunta.
Pel que fa a les indústries, Reales també fa èmfasi en l’impacte d’aquests talls en les instal·lacions de producció. «Els processos s’aturen i no es poden reprendre fins que la situació es normalitza. Això no només afecta la producció, sinó que també posen en marxa mesures de seguretat per evitar qualsevol incident», diu l’expert. El fum negre que dilluns va alarmar a part de la població és únicament el resultat d’aquestes mesures.