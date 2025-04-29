Mobilitat
Una vuitantena de menors canaris atrapats en un hotel de Tarragona
L'apagada va deixar sense vol de tornada a Gran Canària a 96 alumnes d'un institut de Telde
L'apagada va deixar sense vol de tornada a Gran Canària 96 alumnes d'un institut de Telde, nens de 15 a 16 anys que han hagut de pernoctar aquesta nit als accessos al Metro de l'Aeroport de Barcelona i a 88 dels quals no els ofereixen places de tornada a l'illa fins dissabte, amb el risc de quedar-se sols, sense els seus professors, des de dimecres.
Es tracta d'un grup d'alumnes de quart d'ESO de l'institut José Arencibia Gil que tornaven a casa del seu viatge de final de curs, segons ha relatat a EFE Raquel Almeida, secretària del centre i una dels vuit docents que acompanyen el grup en aquests moments.
Tots ells han passat la nit al terra de la zona 800 de l'Aeroport de Barcelona, d'accés al Metro de la ciutat, perquè el vol de l'aerolínia Vueling que havia de transportar-los de retorn a l'illa a les 21:00 hores d'ahir dilluns (VX300) va ser cancel·lat.
«Portàvem des de les 16:00 hores en l'aeroport perquè vam voler ser previsors davant el que estava passant. Després d'un primer retard d'una hora, ens van avisar que el vol es cancel·lava i ens van fer recollir les maletes, per la qual cosa vam carregar amb elles i els abrics i vam passar la nit al terra», explica Raquel Almeida.
A les 06:45 hores d'aquest dimarts la companyia aèria ha recollit el grup en dos autocars i els ha situat en un hotel de Tarragona.
El problema al qual s'enfronten ara és que no podran tornar junts a Gran Canària, sinó en tres vols diferents, mentre que encara queda un alumne per situar en algun, ja que fins al moment no compta amb una plaça per tornar a l'illa.
Almeida ha detallat a EFE que Vueling ha ofert a cinc alumnes tornar a l'illa aquest dimarts a les 21:00 hores i als vuit docents que els acompanyen en aquest viatge i a dos escolars més, volar demà dimecres a les 16:55 hores; però als 88 restants no els donen plaça fins al 3 de maig, dissabte, a les 06:50 hores.
Això últim, si no canvien els plans, implicaria que aquests 88 menors es quedarien sense els seus tutors legals i sense els professors que els cuiden en aquest viatge de final de curs durant gairebé quatre dies.
Els seus professors s'estan organitzant per denunciar aquesta situació i per intentar impedir-la, donades les edats dels nois i la situació en la qual es troben.