Viñuales: «Tarragona ja ha recuperat la normalitat al cent per cent»
L'alcalde detalla que uns joves de Sant Salvador van llançar pedres a un cotxe de la Guàrdia Urbana
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat aquest dimarts al matí que la ciutat «ja ha recuperat la normalitat al cent per cent» després de l'apagada elèctrica. El batlle ha exposat que els serveis públics municipals funcionen ja a ple rendiment «sense cap incidència». Viñuales ha detallat que l'últim barri a recuperar el subministrament elèctric va ser la Móra, cap a les dues de la matinada i ha celebrat que durant tota la jornada no es va haver de lamentar cap dany personal.
L'únic incident remarcable en matèria de seguretat ha dit que es va produir al barri de Sant Salvador, quan una patrulla de la Guàrdia Urbana s'hi va dirigir amb cotxe per garantir la seguretat quan arribava la nit i va ser rebuda a pedrades per uns xiquets.
Viñuales ha destacat el civisme de la població per haver afrontar amb serenor una situació com aquesta i ha agraït la feina feta als 22 voluntaris de Protecció Civil que es van activar malgrat les dificultats de comunicació, així com als agents de la Guàrdia Urbana que van doblar torn i als treballadors dels serveis socials que van estar plenament disponibles.
Finalment, ha assegurat que no ha calgut activar cap recurs habitacional d'emergència. Les persones que van quedar atrapades a l'estació de tren van poder trobar una alternativa pels seus propis mitjans. Amb tot, ha afirmat que, si hagués calgut, els haurien pogut derivar a hotels amb els quals tenen convenis.