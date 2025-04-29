Societat
Tarragona recupera aquest dimarts la normalitat dels serveis després de l'apagada elèctrica
El subministrament ha retornat totalment a les dos de la matinada i l'abastament d'aigua s'ha normalitzat
La ciutat de Tarragona recupera els serveis després de l'apagada general d'aquest dilluns. Segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat, si bé cap a les deu de la nit el 80% del centre de la ciutat, un 90% a Ponent i un 60% del barri de Sant Pere i Sant Pau ja tornaven a tenir subministrament elèctric, no va ser fins passades les dues de la matinada quan el restabliment va ser total -la Mora i algunes urbanitzacions de la zona alta de Llevant van ser les que més van trigar-.
El consistori també ha confirmat que a primera hora d'aquest dimarts l'abastament d'aigua ha estat totalment normalitzat, després que l'apagada generés baixades de pressió i manca de subministrament en els punts amb grups de pressió.
La recuperació del subministrament elèctric durant la matinada ha permès també reprendre el servei de neteja i atendre les zones que aquest dilluns a la nit no es van poder cobrir, com Sant Ramon i Santa Isabel. El transport públic de l'EMT funciona «amb normalitat», així com també els aparcaments de la zona regulada. La brigada està totalment operativa i funcionen tots els semàfors, alguns dels quals van registrar avaries aquest dilluns per la manca d'energia.
Les llars d'infants i escoles també han obert amb normalitat, així com les instal·lacions esportives i centres cívics. Tots i que les oficines d'atenció municipal es troben obertes, el consistori avisa que es poden veure afectades per la caiguda d'un servidor de l'Ajuntament.
Arran de l'apagada, el govern municipal va posar en marxa un operatiu per reduir al màxim les afectacions. Durant la nit s'han reforçat les dotacions de Guàrdia Urbana, sobretot a les zones on encara no arribava la llum. També es van activar tots els voluntaris de protecció civil. El Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL), amb l'alcalde Rubén Viñuales al capdavant es reunir amb cossos d'emergències, seguretat, serveis socials i l'empresa d'aigües Ematsa.