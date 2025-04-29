Cultura
Tarraco Viva celebrarà una nova edició dedicada al poble romà amb 500 actes
El certamen preveu recuperar les xifres d’assistència registrades abans de la pandèmia i consolidar el seu llegat
El festival romà de Tarragona Tarraco Viva celebrarà una nova edició del 12 al 25 de maig. Enguany, el certamen estarà dedicat a la Plebs, el poble romà. «Volem trencar amb la visió d’una plebs ociosa i dropa, de pa i circ, que és errònia. Era un poble treballador i orgullós de les seves professions», va explicar Magí Seritjol, director del festival. En aquest sentit, Tarraco Viva mantindrà el seu segell divulgatiu, però també presentarà novetats. «Tindrem un format nou d’il·lustracions, amb molts bons treballs. També tindrem pòdcast en directe. I vindran nous grups de representacions històriques», va apuntar Seritjol en l’acte de presentació del festival.
També s’organitzaran diferents conferències i hi haurà alguna dedicada a Ciceró. «La història de la plebs la van escriure les elits. I això és el que ens ha arribat», va exposar el director. «Els últims estudis històrics ens aproximen més a la realitat. Evidentment, Roma no era Oslo, però tampoc era Calcuta. La història no és ni blanc ni negre. Era una societat dura, però no era apocalíptica com podem pensar. Durant tota aquella etapa es van aconseguir moltes coses a nivell de qualitat de vida», va dir el director.
Descobrir una nova visió
Aquesta visió és la que es voldrà fer descobrir als assistents als festivals, un relat amb més matisos del que era la plebs i del que va suposar. Serijtol també va destacar que, al cap i a la fi, l’essència del festival és el contacte amb la gent. «El patrimoni no té sentit sense la gent», va indicar.
Una visió que va compartir l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales. «Dediquem el festival a la gent anònima. És un any més, però és un any especial pel 25è aniversari de la declaració de la Unesco a Tàrraco», va expressar el batlle. Viñuales també va posar en valor l’escenari del certamen «el més real i més viu».
Lluita del poble
«El nom dels emperadors que van passar per la ciutat els coneixem, però no coneixem tant la lluita del poble», va afegir l’alcalde. Des de l’Ajuntament, que aportarà 280.000 euros al festival, es confia en recuperar les xifres d’assistència registrades abans de la pandèmia. «Serà el Tarraco Viva més potent des de la pandèmia amb gairebé 500 actes. Serà una edició de consolidació», va explicar Nacho García, conseller de Patrimoni.
Com és habitual, el festival també organitzarà actes als diferents municipis del territori. «És un projecte coral i estratègic, que aglutina moltes institucions», va exposar Òscar Sánchez, alcalde de Constantí. Un altre dels patrocinadors principals és el Port de Tarragona. «Tarraco Viva no és només passar-ho bé, també és un gran espai de reflexió», va compartir Rafael López-Monné, director del Departament d’Acció Climàtica i Territori del Port.
En poques setmanes, Tarragona s’endinsarà en la vida i cultura de la gent de Roma. Tant els adults, com els infants, ja que es mantindrà el vessant educativa i de col·laboració amb els centres educatius. «Tots els nens de la ciutat han passat pel festival i hem après i gaudit molt. I és una forma d’ensenyar-lis el valor d’aquestes pedres, que sovint no valorem, i que formen part de la història», va expressar García. «Tenim molta il·lusió i ganes. És un any especial. Serà un programa molt variat, que també aprofundirà en temes com la religió i la vida quotidiana de la plebs», va dir Seritjol.
Amb tot, el festival arribarà enguany a la seva edició número 27. «Festivals dedicats a la història hi ha molt pocs arreu», va destacar el director del certamen. En aquests anys, la fidelitat del públic ha sigut clau. «És molt important. Molta gent repeteix any rere any», va concloure García.