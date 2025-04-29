Societat
Apagada general a Tarragona: del desconcert a la preocupació
Els paradistes del Mercat Central estaven amoïnats per les pèrdues que podria generar l’apagada general
«Què ha passat?». Aquesta va ser la pregunta més repetida ahir pels carrers de la ciutat. La gent sortia en tromba dels establiments comercials per l’apagada general que havia deixat sense llum tota Catalunya i la resta de la península Ibèrica. El desconcert i les incògnites s’apoderaven dels tarragonins, que, capcots, intentaven trobar una resposta en els seus mòbils. Ho feien sense èxit, ja que també havien caigut totes les xarxes de comunicació i la cobertura era nul·la.
Les treballadores de la Clínica Baviera, que estava totalment a les fosques, es trobaven a l’entrada del local comentant la jugada. «Ens ha agafat per sorpresa, mentre sortíem del quiròfan, just després d’acabar una cirurgia», comentava una d’elles, qui reconeixia que, si l’apagada s’hagués produït enmig de la intervenció, «no hauria passat res» perquè compten amb un generador. Altres comerços no estaven tan ben preparats per a afrontar una situació així. En alguns casos, optaven directament per abaixar la persiana.
En el Mercat Central, la majoria dels paradistes ho van fer. «Si deixem el gènere exposat a l’aparador, es farà malbé», lamentaven a la parada Carn d’equí Angelines & Isaac, mentre recollien tots els seus productes per «marxar cap a casa». Amb el pas del temps, el desconcert inicial es convertia en preocupació perquè «no sabem fins quan s’allargarà». «Les càmeres frigorífiques tenen bateries, però, si la llum triga moltes hores a tornar, haurem de tirar molt de gènere a la brossa», explicaven amoïnats.
Més enllà de les pèrdues, el problema era que tampoc es podien generar beneficis. «Les bàscules no funcionen i no podem cobrar als clients» assenyalava Jordi Alcaraz, de la parada Arrels fruites&verdures. Jordi Montreal, de Pesca Salada i Conserves Balagué, es trobava en la zona de les càmeres frigorífiques quan va marxar la llum: «No vaig poder pujar els productes perquè l’ascensor no funcionava».
El govern municipal de l’Ajuntament de Tarragona va activar un ampli dispositiu per a gestionar l’impacte del tall de subministrament elèctric. Des del primer moment, es va posar en marxa el Centre de Coordinació Operativa Municipal, ubicat a la comissaria de la Guàrdia Urbana, que va comptar amb la presència de l’alcalde, Rubén Viñuales. La policia local va sortir al carrer per ordenar el trànsit, ja que els semàfors no funcionaven. Entre les incidències més destacades, el batlle va mencionar casos de persones atrapades en ascensors i la necessitat d’assistència a persones grans, gestionades en coordinació amb bombers, Serveis Socials, el SEM i el 112.
Protecció Civil i els Mossos d’Esquadra també van portar aigua i entrepans a les persones afectades que es trobaven a l’estació de trens. «De mica en mica s’han anat recuperant totes les zones de la ciutat», remarcava Viñuales, qui va agrair «la tasca de tots els treballadors municipals, voluntaris i cossos de seguretat».