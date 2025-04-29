Comerç
Un negoci de Bonavista tanca una etapa després de més de 50 anys, però la tradició continua amb noves mans
Daniel Carrillo, treballador des de fa més de 15 anys de Pollos Montse, agafa el relleu per mantenir l'essència, el tracte i l'excel·lència al servei
Bonavista acomiada un tros de la seva història. L’emblemàtic establiment Pollos Montse, conegut pels seus tradicionals pollastres a l’ast i el seu tracte familiar, tanca una etapa després de més de mig segle servint al barri. Fundat per Montse i Juan, el negoci ha estat durant dècades un referent gastronòmic a Bonavista, guanyant-se l’afecte de generacions de veïns.
Durant els últims anys, van ser les seves filles, Montse, Maria, i el gendre dels fundadors, José, que van continuar al capdavant del local, mantenint viu l’esperit original: proximitat, dedicació i una recepta fidel a les seves arrels. Ara, i després d’una vida d’esforç, la família s’acomiada del dia a dia del negoci amb la satisfacció d’haver complert la seua missió.
Però no es tracta d’un tancament definitiu, sinó d’una transformació. El testimoni el recull Daniel Carrillo, treballador de l’establiment des de fa més de 15 anys i fill del barri, que assumeix el repte de preservar el llegat de Pollos Montse. «Aquest canvi no suposa un adéu, sinó una transformació. La tradició continua endavant, ara amb noves mans però amb la mateixa ànima.» ha explicat Pollos Montse en el comunicat que explica la transformació del negoci.
Carrillo va començar a treballar al local amb tan sols 18 anys i, ara amb 36, se sent preparat per liderar-lo. «Encara que no sigui família directa de Montse i Juan, els considero gairebé com uns pares per mi», explica. El seu vincle amb el negoci va més enllà del professional: «Vaig estudiar psicologia, però la meva essència és aquí, cuinant.»
La jubilació de la família fundadora va motivar el traspàs, però amb una condició clara: que el relleu mantingués intactes els valors del negoci. Carrillo, que ja és una cara coneguda per a la clientela, té clar el seu compromís: mantenir el tracte proper i la qualitat que sempre han caracteritzat Pollos Montse. «Aquí es cuida el client. Si un pollastre surt més petit o més torrat de l’habitual, s’informa, es compensa o es retira. La prioritat és i ha estat sempre el client» assegura.
Per a ell, continuar amb aquest negoci local també és una declaració de principis davant l’auge de les grans cadenes: «Crec que els negocis de tota la vida del barri són els que realment marquen l'essència. Amb tot el respecte, les franquícies, que cada vegada en són més, crec que baixen el nivell.»
Amb el relleu ja en marxa, els veïns de Bonavista poden estar tranquils: el sabor, la història i l’ànima de Pollos Montse continuaran vius. Ara sota la direcció de Carrillo, la tradició continua, adaptant-se al present sense oblidar mai les seves arrels.