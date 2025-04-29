Societat
Més de 600 alumnes participaran en la primera edició d'un cros de barri a Sant Pere i Sant Pau
La cursa escolar, impulsada per tres centres educatius, vol fomentar l'activitat física entre els més joves i donar visibilitat al barri
Més de 600 alumnes de les escoles Sant Pere i Sant Pau i Marcel·lí Domingo i l'institut Sant Pere i Sant Pau seran els protagonistes del primer Cros de Barri el pròxim 7 de maig. És una nova cursa escolar que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona a través de Tarragona Esports i del Consell Esportiu del Tarragonès (CET); i que s'ha presentat aquest dilluns al matí a l'Institut Sant Pere i Sant Pau.
El conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, ha destacat que «es tracta d'una acció més de foment de l'esport entre infants i joves, una de les màximes prioritats de Tarragona Esports, que manté l'esperit cooperativista del barri de Sant Pere i Sant Pau amb aquesta xarxa entre centres escolars. Estem segurs que serà un èxit i que serà la primera de moltes més edicions».
Per la seva banda, el president del CET, Pere Valls, ha manifestat que «sempre que surt una nova iniciativa com és aquesta des del consell ens impliquem al màxim» i ha subratllat que aquesta cursa «té una novetat important: es posa en marxa amb l'acord de diversos centres i institucions, una iniciativa que cohesiona, integra i fomenta els valors de l'esport».
Finalment, el cap d'estudis de l'escola de Sant Pere i Sant Pau, Ignasi Sánchez, ha explicat que l'objectiu dels tres centres és crear aquesta cursa per fomentar l'activitat esportiva i, a la vegada, donar visibilitat al barri de Sant Pere i Sant Pau.
El cros sortirà el 7 de maig a les 9.30 hores des de l'Institut Sant Pere i Sant Pau i participaran alumnes des d'infantil 3 fins a 6è de primària. Els alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Sant Pere i Sant Pau són els encarregats de l'organització de la cursa i també han estat els dissenyadors del cartell de l'esdeveniment. L'objectiu és que aquesta cita esportiva es consolidi a la ciutat.