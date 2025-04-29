Ciència
Com era el nostre món quan convivien humans i mamuts?
CaixaForum Tarragona ofereix un cicle de tres conferències centrades en l’edat de gel i les espècies que la van habitar
El plistocè, també conegut com l’edat de gel, va començar fa uns dos milions d’anys i va acabar fa uns 10.000. En aquella època la baixada de les temperatures va generar extensions de gel que van cobrir Europa fins a la meitat de França. En els moments més freds d’aquella edat de gel, el nostre continent va estar habitat per animals com mamuts, rinoceronts llanuts, lleons i ossos de les cavernes, mentre que en periodes interglacials fins i tot els hipopòtams campaven per la península ibèrica. Tots van compartir territori amb els homínids, els quals van competir amb espècies depredadores com els lleons cavernosos o els felins amb dents de sabre.
Tota aquesta història s’ha pogut reproduir gràcies al registre arqueològic, que ha permès fer hipòtesis i reconstruir modes de vida que, des de sempre, ens han fascinat.
Aquest mes de maig, CaixaForum Tarragona, coincidint amb l’exposició Mamut. El gegant de l’edat de gel, que es pot veure al centre fins el 27 de juliol, ha organitzat el cicle de ciència De quan mamuts i homínids van compartir el món. Es tracta d’un cicle de tres conferències, totes elles impartides pel Doctor en Arqueologia Prehistòrica Ignacio de la Torre Sáinz, que té per objectiu parlar sobre com era el nostre planeta en l’època de les glaciacions, és a dir, quins animals es van adaptar a la vida als erms congelats i quins es van extingir, o quines espècies d’Homo interaccionaven amb la megafauna de l’edat de gel i com van influir en la seva extinció. Les sessions es faran els dimecres 7, 14 i 21 de maig a les 18 h a CaixaForum Tarragona i l’entrada té un preu de 6 euros.
El conferenciant és doctor en Arqueologia Prehistòrica per la Universitat Complutense, així com Catedràtic honorífic d’Arqueologia Paleolítica a l’Institut d’Arqueologia de l’University College de Londres. A més, és científic titular a l’Institut d’Història del Consell Superior d’Investigacions Científiques, i responsable del Laboratori d’Arqueologia del Plistocè-CSIC.
En el marc d’aquesta mateixa exposició, el centre també ofereix visites comentades, així com visites en família pensades per a infants a partir dels set anys i visites per a centres escolars.
La peça central de l’exposició que es pot visitar fins al juliol a Tarragona és l’esquelet fossilitzat real d’un mamut llanut, originari de la regió de Tiumén (Rússia), de 6 metres de llarg i 3,5 metres d’alçada i que té entre 40.000 i 50.000 anys d’antiguitat. La mostra indaga en la vida d’aquests animals fascinants l’edat de gel.