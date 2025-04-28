Societat
Tarraco Viva programa uns 500 actes del 12 al 25 de maig
El certamen encara l'edició més ambiciosa coincidint amb els 25 anys de la declaració de Patrimoni Mundial
El festival recreació històrica Tarraco Viva celebrarà enguany l'edició més ambiciosa coincidint amb els 25 anys de la declaració de Patrimoni Mundial del conjunt arqueològic de l'antiga Tàrraco. Del 12 al 25 de maig el certamen programarà vora 500 actes, que enguany giraran al voltant de la vida i cultura de la plebs, el poble romà.
La majoria dels actes es faran a Tarragona però com és habitual també hi haurà activitats en municipis de l'entorn que també tenen restes romanes, com Altafulla, Constantí, Cambrils, Salou o Vila-rodona.
Entre les novetats hi haurà la presència de grups de recreació història internacionals dedicats al món etrusc i al món grec i es potenciarà la presència de divulgadors del món digital.