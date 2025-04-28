Diari Més

La Fira d’Atraccions de Bonavista obre les portes fins al pròxim 4 de maig

Una gran nòria de 33 metres d'alçada presideix l'espai

Una gran nòria de 33 metres d’alçada torna a presidir l’espai.

Una gran nòria de 33 metres d'alçada torna a presidir l'espai.

La Fira d'Atraccions de la 31a Fira d'Abril va obrir el passat divendres les seves portes, que romandran obertes fins al pròxim 4 de maig. Enguany, torna a presidir l'espai una gran nòria de 33 metres d'alçada

L’espai d’atraccions s’ha instal·lat de la mà del Gremi d’Atraccions de Fires de Catalunya (GREFIC) i complementarà les tradicionals casetes de temàtica andalusa de la Fira d’Abril, organitzada per Mercats de Tarragona, les quals comptaran amb oferta gastronòmica i obriran les seves portes el pròxim 30 d’abril. 

De la mateixa manera que en l’edició de l’any passat, la Fira d’atraccions oferirà un preu promocional de 2 euros el dimarts 29 d’abril.

