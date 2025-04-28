Societat
La Fira d’Atraccions de Bonavista obre les portes fins al pròxim 4 de maig
Una gran nòria de 33 metres d’alçada presideix l’espai
La Fira d'Atraccions de la 31a Fira d'Abril va obrir el passat divendres les seves portes, que romandran obertes fins al pròxim 4 de maig. Enguany, torna a presidir l'espai una gran nòria de 33 metres d'alçada.
L’espai d’atraccions s’ha instal·lat de la mà del Gremi d’Atraccions de Fires de Catalunya (GREFIC) i complementarà les tradicionals casetes de temàtica andalusa de la Fira d’Abril, organitzada per Mercats de Tarragona, les quals comptaran amb oferta gastronòmica i obriran les seves portes el pròxim 30 d’abril.
De la mateixa manera que en l’edició de l’any passat, la Fira d’atraccions oferirà un preu promocional de 2 euros el dimarts 29 d’abril.