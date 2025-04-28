Societat
ExpOtaku Tarragona 2025 arriba amb el programa d'activitats més complet dels darrers cinc anys
La fira de manga, anime i videojocs ExpOtaku Tarragona 2025 arriba amb més activitats que mai, concursos, espectacles i una seixantena d’estands
Els dies 3 i 4 de maig, el Palau de Congressos de Tarragona tornarà a ser el punt de trobada imprescindible per als amants del manga, l’anime i els videojocs amb una nova edició d’ExpOtaku Tarragona. Enguany, la fira presenta el seu programa d’activitats més complet dels últims cinc anys.
Una seixantena d’estands —entre botigues especialitzades, artistes, il·lustradors i col·laboradors— ompliran el recinte, que es troba just davant de l’estació de tren. A més de l’oferta comercial, el públic podrà gaudir d’una gran varietat d’activitats que inclouen tornejos de videojocs, tallers, concursos de cosplay, random dance, ludoteca, jocs de rol, softcombat, wargames, robòtica i molt més.
Les activitats estrella d’aquesta edició seran, sens dubte, el Dance Cover i la Passarel·la Cosplay, dos esdeveniments que atrauran nombrosos participants i espectadors. A més, durant tot el cap de setmana s’organitzaran concursos de dibuix manga i de Doujinshi, pensats per incentivar la creativitat i la participació activa.
L’escenari principal, ubicat dins el recinte, acollirà actuacions musicals —amb presència destacada del K-pop—, exhibicions d’arts marcials, competicions i espectacles que faran vibrar el públic assistent.
ExpOtaku espera rebre visitants tant de la província de Tarragona com de tot Catalunya i Aragó, molts dels quals aprofitaran l’ocasió per allotjar-se a la ciutat durant el cap de setmana i gaudir de l’ambient otaku que es viurà a Tarragona.
Horaris i entrades
- Dissabte 3 de maig: de 10 h a 21 h
- Diumenge 4 de maig: de 10 h a 20 h
- Entrada online d’un dia: 9 €
Més informació i programa complet a: www.expotaku.com