El Dr. José Augusto García, responsable de la nova gerència sanitària i social de la Xarxa Santa Tecla
L’organització reforça la seva política d’atenció integral a la persona, sanitària i social, en totes les etapes de la vida
La Xarxa de Santa Tecla Sanitària, Social i Docent reestructura el seu equip de gerència i incorpora el Dr. José Augusto García Navarro com a responsable de la nova gerència sanitària i social de l’organització.
García Navarro, especialista en geriatria i amb una àmplia trajectòria en direcció i gestió sanitària, havia estat des de 2013 director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) -associació pública representant d'un centenar d'entitats de govern local i més de 45.000 professionals a Catalunya-, i és president de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia (SEGG) des de 2019.
Amb la seva incorporació, efectiva des d'aquest mes d'abril de 2025, la Xarxa Santa Tecla es reorganitza aglutinant en una gerència única tots els serveis sanitaris i els serveis socials que l’organització presta a la ciutadania de les comarques del Tarragonès i el Baix Penedès. D’aquesta manera, el Dr. José Agusto García Navarro assumeix competències sobre totes les estructures assistencials sanitàries (atenció especialitzada, atenció primària, atenció intermèdia i salut mental) així com en els serveis socials (gent gran, infància, discapacitat i serveis a la comunitat).
Amb aquesta nova gerència, aliniada amb la futura Llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària del govern de la Generalitat de Catalunya, la Xarxa Santa Tecla consolida la seva línia d’atenció integral a la persona en totes les etapes de la vida, on la coordinació i les sinergies entre els recursos sanitaris i socials són essencials tant en el present com per afrontar els reptes de futur.
El reforç organitzatiu de l'equip de gerència té com a objectiu afrontar amb garanties els grans projectes que a hores d’ara s’estan desenvolupant per consolidar-los com a elements fonamentals en l’assistència sanitària i social a la ciutadania tarragonina, que és la funció principal de la Xarxa Santa Tecla. En aquest sentit, cal recordar que en aquests moments la Xarxa Santa Tecla està duent a terme diferents obres en nous equipaments que ampliaran la seva capacitat de servei en l'àmbit sanitari i l'àmbit social a les comarques del Tarragonès i el Baix Penedès.
Aquests projectes, un cop culminats i posats en funcionament, comportaran un increment molt important per a l'organització -tant pel que fa als serveis prestats com en el seu nombre de professionals-, que passarà a comptar amb un equip humà de més de 4.000 persones al servei de l'atenció integral, sanitària i social, de la ciutadania de les comarques tarragonines.