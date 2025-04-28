Cultura
El Dixieland clou després de quatre dies intensos de jazz
La ciutat ha gaudit de la 30a edició del festival amb gairebé 50 actes
La 30a edició del Festival Dixieland va posar el punt final a quatre dies intensos de jazz a Tarragona aquest diumenge, després de gairebé 50 actes repartits per la ciutat. Namina & The Barbarians va oferir ahir al vespre el concert de cloenda a l’Amfiteatre romà.
La consellera de Cultura de l’Ajuntament, Sandra Ramos, va definir el «triomf», un any més, d’aquest esdeveniment com «la banda sonora de la primavera tarragonina». En aquest sentit, l’edil va destacar «l’èxit de fusionar diferents escenaris amb diferents dixies». Tanmateix, va voler agrair «la participació i implicació tant de les entitats com dels locals col·laboradors en la programació», així com «la fidelitat dels músics locals».
En l’edició d’enguany, s’ha fet especial èmfasi en com el naixement del jazz a Nova Orleans va ser fruit del xoc entre la població africana i els instruments d’origen europeu. Aquests dies, Tarragona ha pogut gaudir de La Gangbé Brass Band, una formació llegendària de Benín. Més enllà de les actuacions, també hi va haver sessions de DJ, vermuts o una classe d’introducció al ball collegiate shag i una mostra de claqué al Serrallo.